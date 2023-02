Che Dio ci aiuti 7, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

"Che Dio ci aiuti" è da poco orfano di Suor Angela. Con la lontananza di quella che è sempre stata la protagonista della fiction di Rai 1, Azzurra è chiamata a maggiori responsabilità. Non tutto fila liscio come l’olio (vedi il complesso rapporto con Suor Teresa), ma la giovane donna pian piano può mettere le cose al posto giusto. Scopriamo cosa accade negli episodi in onda oggi, 2 febbraio 2023, dalle 21.25 su Rai 1.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni del 2 febbraio 2023

Anche se ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi ad un “Che Dio ci aiuti” senza la sua storica protagonista, la Suor Angela di Elena Sofia Ricci (che comunque dovrebbe tornare per un’apparizione entro la fine della stagione corrente), la fiction di Rai 1 mantiene la propria identità, raccontando i piccoli e grandi problemi quotidiani dei protagonisti, con il tocco della commedia lieve.

Il primo episodio di questa sera ha come titolo “L’amore ti cambia”, e vede Azzurra ancora alle prese con Suor Teresa. Il rapporto tra le due proprio non riesce ad ingranare e, indagando, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi si imbatte in una sua vecchia conoscenza. Emiliano e Sara vivono una curiosa disavventura: loro malgrado partecipano ad una serata di gala. L’evento causerà loro più di un intoppo. Ludovica è invece intenta a trovare prove in grado di scagionare sua madre dalle accuse a suo carico. Quando giunge a Roma in cerca di prove, viene a conoscenza di una notizia che la mette in forte difficoltà.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo “Le orme dei padri”, Azzurra indaga su un caso riguardante un suo ex allievo. Nel fare le sue ricerche si porta dietro anche Emiliano, sconfortato perché protagonista di un deludente test del QI personale. Sara continua comunque a sognare un roseo futuro in compagnia dello psichiatra. Cate e Ludovica hanno nel frattempo alcuni problemi familiari: la prima deve comunicare ai genitori di essere stata respinta dal conservatorio, la seconda deve fare i conti con la madre, da sempre suo riferimento che, però, ha dimostrato nel tempo tanti difetti e problemi.

Dove vederlo in tv e in streaming

La quarta puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti" va in onda giovedì 2 febbraio 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.