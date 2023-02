Che Dio ci aiuti 7, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Dopo una settimana di pausa forzata, dovuta al Festival di Sanremo, la fiction "Che Dio ci aiuti" torna questa sera con due nuovi episodi, in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25. La nuova puntata vede Azzurra e Suor Teresa intente ad aiutare il piccolo Elia. Il piccolo sarà inoltre capace di offrire qualche buon insegnamento a Emiliano.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni del 16 febbraio 2023

Il primo episodio della serata ha come titolo “La tua vocazione” e vede l'unione di Azzurra e Suor Teresa, in favore del piccolo Elia. Partite con l'idea di trovare una famiglia al piccolo, si trovano però di fronte a molte difficoltà. Le due, comunque, dopo tante incomprensioni, sembrano finalmente trovare dei punti d'incontro, al punto che Azzurra rivela a Teresa alcuni episodi riguardanti il suo passato. La Madre Superiora non può rimanere indifferente.

Per Emiliano arriva il tempo di fare un bilancio sulla sua vita e, in particolar modo, sul presente. Sara crede che questa crisi esistenziale del giovane uomo sia sua, ma nel provare a compiacerlo - con la collaborazione di Elia - deve tenere conto che le bugie possono essere scoperte. Intanto arriva in convento Loredana, una presenza che mette in evidenza alcuni segreti inerenti al passato di Sara.

Il titolo del secondo episodio serale è “Pro bono”, e vede Azzurra aiutare una Ludovica in crisi. Quest'ultima non sa che strada intraprendere e il personaggio interpretato da Francesca Chillemi le propone di affidarle un caso pro bono. Nel frattempo in convento torna anche Suor Costanza che, però, nel voler aiutare le giovani nuove arrivate, combina più di un pasticcio. Emiliano ed Elia trascorrono molto tempo insieme e si trovano impegnati nella giornata scolastica padre-figlio. Ancora una volta Sara si rivela in grado di offrire all'uomo dei preziosi consigli.

Dove vederlo in tv e in streaming (16 febbraio)

La quinta puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti" va in onda giovedì 16 febbraio 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.