Che Dio ci aiuti 7, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni

La fiction di Rai 1 "Che Dio ci aiuti" va in onda oggi, 21 febbraio 2023 dalle 21.25, straordinariamente di martedì, recuperando in tal modo l’appuntamento mancante della recente settimana sanremese. Azzurra vuole a tutto i costi avvicinare Sara ad Emiliano, in modo che possano rappresentare per il piccolo Elia dei genitori ideali.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni del 21 febbraio 2023

Il titolo del primo episodio della serata è “La gara della vita” e ci mostra un’Azzurra intenta a far trascorrere del tempo insieme ad Emiliano e Sara. Oltre a formare una bella coppia sarebbero, a suo giudizio, una fantastica famiglia per il piccolo Elia.

Intanto Ettore fa conoscere i suoi genitori a Ludovica: i due sembrano sempre più affiatati e intimi. Al contrario, tra Cate e Giuseppe va meno bene: lei è particolarmente presa da lui, ma tra i due qualcosa non funziona proprio. Nel frattempo Suor Costanza è molto spaventata da un’operazione a cui deve presto sottoporsi. Ad incoraggiarla ci sono Azzurra e un’atleta non vedente di nome Eva.

“Il senso di ogni cosa” è il titolo del secondo episodio della serata e vede Azzurra ancora alle prese con la questione legata a Sara, Emiliano ed Elia. Il tentativo è apprezzato anche da Suor Teresa, che però vuole prima mettere alla prova Sara: è pronta ad essere una buona madre per il bambino?

Nel frattempo arriva in convento la famiglia di Emiliano, che provoca un po’ di caos. Il giovane uomo inizia ad avere comportamenti strani e teme il confronto con il fratello Seba. Intanto continuano le schermaglie amorose tra Ettore e Ludovica e tra Cate e Giuseppe.

Dove vederlo in tv e in streaming (21 febbraio)

La sesta puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti" va in onda lunedì 21 febbraio 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.