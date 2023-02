Che Dio ci aiuti 7, stasera in tv la settima puntata: le anticipazioni

Dopo l’inconsueto appuntamento di martedì, la fiction di Rai 1 "Che Dio ci aiuti" torna nel suo abituale spazio del giovedì. Quella in onda oggi, 23 febbraio 2023 dalle 21.25, è la settima puntata stagionale e vede una guest star di lusso: la cantante Orietta Berti. Per il resto Azzurra e Suor Teresa sono occupate nella ricerca di genitori per il piccolo Elia.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni del 23 febbraio 2023

Il primo episodio serale ha come titolo “Fratelli e sorelle”. Abbiamo lasciato Azzurra in versione Cupido per Emiliano e Sara, con l’obiettivo di renderli genitori del piccolo Elia. Il piano mostra però delle vistose crepe: i due non riescono a trovare l’armonia che si augurava la novizia e sembrano destinati a rimanere amici e nulla più. Emiliano, intanto, ha un bel problema da risolvere: viene accusato infatti di avere compromesso un trial farmacologico e adesso rischia addirittura di essere licenziato. Dato che la loro vita sentimentale fatica ad ingranare, Cate e Ludovica decidono che è arrivato il momento di utilizzare un' app per gli incontri: i risultati ottenuti lasciano però molto a desiderare.

"Il mio angelo" è il titolo del secondo episodio della serata. Suor Teresa cerca di fare ordine e di trovare la necessaria lucidità per risolvere la storia del piccolo Elia, il bambino bisognoso di una famiglia. Capisce che non si può star dietro alle dinamiche sentimentali di Emiliano e Sara, e comunica così ad Azzurra che chiamerà presto un assistente sociale per trovare una famiglia al bambino. Emiliano continua intanto ad avere strani comportamenti e sembra nascondere una donna in convento. Di chi si tratta e perché lo farebbe? Di certo la vicenda accende la gelosia di Sara. La donna del mistero è però – incredibilmente – un personaggio famoso: la cantante Orietta Berti! Anche Ettore cela un segreto riguardante una ragazza, provocando così la curiosità di Azzurra e Cate, che cominciano a indagare.

Dove vederlo in tv e in streaming (23 febbraio)

La settima puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti" va in onda giovedì 23 febbraio 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.