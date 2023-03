Che Dio ci aiuti 7, stasera in tv l’ottava puntata: le anticipazioni

La prima puntata di marzo della fiction "Che Dio ci aiuti" introduce due nuovi personaggi: una paziente di Emiliano che soffre d’insonnia e un ex pugile adesso seminarista. Suor Teresa è sempre intenta a cercare dei genitori per il piccolo Elia, ma si affeziona sempre più al bambino. L’appuntamento con la serie è per oggi, 2 marzo 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni del 2 marzo 2023

Il primo episodio della serata (e quindicesimo stagionale) è "La donna senza sonno". Il personaggio al quale fa riferimento il titolo è una donna di nome Corinna, che dopo essere stata protagonista di un evento traumatico ha gravi problemi d'insonnia: tocca ad Emiliano prendersi cura di lei e darle la forza per andare avanti. Intanto Suor Teresa ha l'arduo compito di comunicare al piccolo Elia che stanno facendo di tutto per trovargli una famiglia. Il bambino è sconsolato all'idea di dover lasciare il convento e cerca Sara per ricevere un po' di conforto. Ludovica è impegnata nel cercare le prove in grado di dimostrare l'innocenza di sua madre, e risulta indifferente alle scuse di Ettore, che vorrebbe tanto far pace con lei.

Il secondo episodio serale ha come titolo "Non era destino". Troviamo una Suor Teresa sempre meno dura: nei confronti di Elia prova ormai sincero affetto e se da una parte continua a pensare che il bambino abbia urgente bisogno di trovare una famiglia, dall'altra l'idea di lasciarlo andare via rende la rende triste. In convento arriva nel frattempo un ex pugile di nome Enrico; l'uomo adesso è un seminarista, ma Azzurra è molto scettica nei suoi confronti, convinta che stia nascondendo qualcosa. Corinna, la paziente insonne, sta intanto molto meglio e comincia a frequentare Emiliano, provocando la gelosia di Sara. Quest'ultima è di conseguenza spinta da Azzurra a confessare al ragazzo i suoi sentimenti.

Dove vederlo in tv e in streaming (2 marzo 2023)

L’ottava puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti" va in onda giovedì 2 marzo su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre disponibili - in live streaming che on demand - sulla piattaforma RaiPlay.