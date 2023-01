Che Dio ci aiuti 7, Suor Angela lascia il convento: anticipazioni della puntata di questa sera

Dopo il debutto della scorsa settimana, oggi, 19 gennaio 2023, la seconda puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti" offre due nuovi episodi ma, soprattutto, deve fare i conti con un evento straordinario e già annunciato da tempo: l'addio della Suor Angela di Elena Sofia Ricci. Scopriamo, adesso, cosa accade, nel dettaglio, nella nuova puntata della serie.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni del 19 gennaio 2023

Nel primo episodio serale, dal titolo "Restare o partire?" ritroviamo le new entry della serie. Come ad esempio Suor Teresa, inizialmente guardata con sospetto da Azzurra, o come Cate e Ludovica. Le storie dei nuovi personaggi prendono forma, ma non ci sono soltanto nuovi arrivi. Quella trasmessa oggi, 19 gennaio, è infatti l'annunciatissima puntata che mostra Suor Angela fare le valigie e recarsi altrove. La donna vede arrivare al convento un Vescovo che sembra poco convinto del suo operato. Suor Angela deve quindi prendere una decisione drastica sul suo futuro: restare o partire? Di certo prima della fine di questa stagione rivedremo ancora una volta Elena Sofia Ricci: ma il suo sarà un addio o un arrivederci? Prima di andare via, Suor Angela fa una scoperta sul passato della sorella e aiuta Emiliano a pedinare Sara, altra nuova arrivata al convento.

Il secondo episodio della serata è "Progetti" ed è significativo innanzitutto perché rende Azzurra - interpretata da Francesca Chillemi - protagonista assoluta della serie. La giovane donna non è, ormai, alla prime armi ma le dinamiche sono diverse rispetto al passato e il senso di responsabilità aumenta notevolmente. Le nuove ragazze accolte al Convento degli Angeli risultano essere piuttosto vivaci e contenere l'energia delle più giovani si rivelela un compito arduo. Azzurra si mette comunque in moto per fare un buon lavoro e sostituire adeguatamente Suor Angela. Tra le altre vicende di questo episodio, vediamo Ludovica interagire con Ettore, il bel barista del convento. La ragazza vuole farsi perdonare perché sa di aver adottato nei suoi confronti un atteggiamento poco amichevole. Spazio anche alla giovane Cate: giunta in convento con tanti dubbi, sembra adesso aver acquisito maggiore calma e disciplina.

Dove vederlo in tv e in streaming

La seconda puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti" va in onda giovedì 19 giugno 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche on demand e in live streaming.su RaiPlay.