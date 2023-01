Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni della puntata di questa sera

"Che Dio ci aiuti" è tra le più collaudate ed amate serie della nostra televisione. Una realtà solida che da anni accompagna gentilmente le serate di affezionati spettatori. Con l'uscita di scena di Elena Sofia Ricci, si trova adesso a fare i conti con una seconda vita. Scopriamo cosa accade nella prima puntata orfana di Suor Angela: la sua erede spirituale è Azzurra (Francesca Chillemi). L'appuntamento è per questa sera, dalle ore 21.25 su Rai 1.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni del 26 gennaio 2023

La scorsa settimana "Che Dio ci aiuti", serie di Rai 1 giunta quest'anno alla sua settima stagione, ha dovuto salutare la Suor Angela di Elena Sofia Ricci, protagonista assoluta della storia. Il suo è davvero un addio o, come dice qualcuno, un semplice arrivederci (di certo dovrebbe fare un'ulteriore apparizione al termine di questa annata)? Nell'attesa di scoprirlo va in onda oggi, giovedì 26 gennaio 2023, la prima puntata di questo nuovo corso. Pur senza Elena Sofia Ricci, la serie rimane popolata da una gran quantità di personaggi.

Il primo episodio serale (e quinto stagionale) ha come titolo "Un lungo addio" e vede Azzurra salire alla ribalta. Il personaggio interpretato da Francesca Chillemi ha adesso, senza suor Angela, molte più responsabilità e vuole innanzitutto diventare una suora perfetta. Deve in tempi brevi interagire con suor Teresa dato che, a quanto pare, è colei che potrebbe aiutarla maggiormente a ristabilire la quiete del convento: per fare ciò chiede anche alcuni consigli a Costanza. Mentre Ludovica cerca di capire il motivo della freddezza di Ettore nei suoi riguardi, Emiliano e Sara si compattano contro la ex del ragazzo, rea di comportamenti scorretti e di tradimenti.

Il titolo del secondo episodio della serata è "Apri gli occhi". Nonostante i buoni propositi di Azzurra, il rapporto con suor Teresa sembra proprio non decollare. Si apre così una piccola battaglia: lo scopo di Azzurra è quello di metterla in difficoltà, anche attraverso alcuni scherzi: la ragazza però non sa che qualcuno la sta tenendo d'occhio per valutare il suo operato. Su altri versanti, Emiliano e Sara sono impegnati a preparare una sorpresa di compleanno per il piccolo Elia. Nel frattempo fa ritorno in zona l'ex barista dell'Angolo Divino: Carolina. La ragazza sembra tormentata da un segreto. Cosa ha da nascondere? Suor Costanza le sta vicino e tenta di aiutarla.

Dove vederlo in tv e in streaming

La terza puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti" va in onda giovedì 26 giugno 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.