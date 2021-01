Che tempo che fa, Maria De Filippi ospite

Domenica 10 gennaio, in prima serata su Rai Tre, torna il talk show dopo la pausa natalizia. Tra gli ospiti anche il ministro Speranza, Letizia Moratti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Torna 'Che tempo che fa' dopo la pausa natalizia. Domenica 10 gennaio, a partire dalle 20 su Rai Tre, un nuovo appuntamento con il talk show di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano.

Ad inizio puntata, come sempre, spazio all'informazione e all'aggiornamento sulla pandemia in corso. Ospiti, in questa prima parte, il Ministro della Salute Roberto Speranza, l'Assessore al Welfare e Vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti e il virologo Roberto Burioni.

Poi è il momento di Maria De Filippi, che si lascerà intervistare da Fabio Fazio, e ancora Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Tra gli ospiti anche il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, il giornalista Nello Scavo, Giovanna Botteri, i corrispondenti Rai Antonio Di Bellla da Washington e Marco Varvello da Londra.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti Orietta Berti e l'astrologo Paolo Fox; tornano al tavolo anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi.