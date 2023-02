Che tempo che fa, Alessia Marcuzzi: “Sarò la donna di Fiorello per Sanremo 2023”

“Stavo venendo qui, mi ha chiamato Fiorello, mi ha detto: ‘Sarai la donna del mio Festival di Sanremo, a Viva Rai Due Viva Festival di Sanremo’, non so cosa farò esattamente però mi ha chiesto: ‘Sei pronta a tutto?’ E io ho detto solo di ‘sì!’”

Alessia Marcuzzi accompagnata dall’inno boomer “Wanna be” delle Spice Girls entra nello studio di Che tempo che fa portando a Fabio Fazio una notizia freschissima legata all’imminente festival di Sanremo 2023.

Alessia Marcuzzi: dal successo di Boomerissima al Sanremo di Viva Rai Due

Dopo il successo del suo show Boomerissima, un confronto generazionale a colpi di musica, moda, ricordi e icone che celebrerà la sua ultima puntata il 14 febbraio, la prossima settimana la frizzante conduttrice sarà al fianco di Fiorello per commentare a modo loro la kermesse sanremese. La showgirl romana dice di averlo saputo qualche minuto prima di entrare nello studio Rai.

“Avevo già organizzato il mio gruppo di ascolto per Sanremo, ma ora penso che lo seguirò con la squadra di Viva Rai Due, anche perché mi hanno chiesto di commentare tutti i look, quindi farò un po’ la influencer”.

Un ruolo che in effetti è già il suo, visto che tra le altre cose la conduttrice in rete è conosciuta anche come influencer grazie ai seguitissimi canali de La Pinella.

E certo, commento dei look a parte, la coppia Fiorello- Alessia Marcuzzi promette di fare scintille unendo due personalità vulcaniche e sempre pronte a regalare leggerezza ed ironia ai loro fan.

E chiacchierando nell’intervista di rito con Fabio Fazio, la Marcuzzi racconta anche di una nonna piuttosto speciale che in quanto a energia non ha nulla da invidiare alla nipote: “Nonna Mela ha 99 anni, balla, canta e va a fare corsi di ginnastica. Ha il telefonino, ogni giorno mi manda video, fa tutto da sola. E’ un vulcano e credo che lei sia il motore della nostra famiglia perché è un esempio di energia e vitalità incredibile”.

E chissà che, come suggerisce il conduttore di Che Tempo che fa, un personaggio così non possa essere coinvolto in qualche modo anche nell’allegra banda dell’alba capitanata da Fiorello.