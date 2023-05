Che Tempo Che Fa, Annalisa: “Il significato di Mon Amour? L’importante è essere liberi”

“Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me”. C’è chi la legge cantando e chi mente. Il ritornello tormentone di questa primavera 2023 è quello del nuovo pezzo di Annalisa, Mon Amour. Ospite della puntata di domenica 7 maggio di Che Tempo Che Fa, la cantante non può sottrarsi all’invito di Fabio Fazio sul significato di questa strofa: capiamoci qualcosa! “Non lo so è un circolo vizioso”- risponde Annalisa “Ed è a libera interpretazione, ognuno ci legge un po’ quello che vuole. L’importante è essere sempre liberi di fare quello che vogliamo, il senso della canzone è quello”.

La canzone, già in cima alle classifiche di streaming fa parte di un percorso che la cantante ha intrapreso a partire da un altro brano di grande successo, il precedente Bellissima di cui Mon Amour è una sorta di sviluppo. Racconta Annalisa su questo suo percorso artistico:“Io cerco di mettere in musica quello che nella vita proviamo un po’ tutti. Ci sono dei momenti in cui ti accade qualcosa che ti spinge a guardarti dentro e a metterti davanti allo specchio, davanti questi esami di coscienza fai degli esperimenti e scopri cose diverse, e scopri che puoi fare cose che non avresti mai pensato. E poi riparti, e poi ti succede di nuovo e ti fa un altro bagaglio nuovo. Tutto serve, comprese le delusioni che sono fondamentali”

Per il suo disco ha detto di ispirarsi a grandi personaggi della canzone italiana come Patty Pravo, Nada e altre grandi artisti. E infatti lo conferma anche a fabio Fazio: “Io trovo tantissime fonti di ispirazione nei nostri artisti, perché sono una grande fan, appassionatissima della musica italiana e delle donne della musica italiana, delle grandi voci e delle grandi cantautrici. Le ho ascoltate tanto e anche un po’ con incoscienza, quando ascolti tanto qualcosa viene anche naturale provare ad ispirarsi. E penso che sia una cosa bella”.

Possiamo dire che il tuo pop ricorda un po’ quello di Raffaella Carrà? Chiede il conduttore, mostrando anche un recente look a caschetto che fa ancor più assomigliare l’artista ligure con la grande Carrà. “Ma questo è un grande complimento per me, sono felice di sentire questo!”-risponde entusiasta Annalisa- “E’ una grande ispirazione per me, ma magari!”

Intanto si prepara a un grande appuntamento: il 4 novembre Annalisa suonerà per la prima volta al Forum di Assago e racconta così le sue emozioni.“Una gioia immensa. Sono mesi che ci penso, da quando l’ho saputo che mi sto già immaginando tutto. Vorrei essere già in sala prove, in allestimento. Non vedo l’ora di essere là!”