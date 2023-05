Che tempo che fa: Federica Pellegrini, Blanco e gli altri ospiti di questa sera

Nuovo appuntamento con il talk show di Rai 3 “Che tempo che fa",in onda oggi 14 maggio 2023, a partire dalle 20.00. Fabio Fazio ospita la misteriosa scrittrice Erin Doom, l'ex nuotatrice Federica Pellegrini e il cantante Blanco. Scopriamo tutti gli ospiti e gli argomenti della serata.

Che tempo che fa: anticipazioni del 14 maggio

Fabio Fazio ospita nello studio di "Che tempo che fa" l'ex nuotatrice Federica Pellegrini. Olimpiadi, mondiali, europei: i trionfi della "Divina" - da molti così soprannominata - sono tanti, ma la campionessa si è reinventata, vestendo i panni di personaggio televisivo come giudice di "Italia's Got Talent" e di recente come concorrente del reality di Sky "Pechino Express", dove ha partecipato in coppia con il marito Matteo Giunta.



Per lo spazio musicale vediamo il cante Blanco. Vincitore con Mahmood del Festival di Sanremo 2022 con il brano "Brividi", quest'anno ha fatto molto parlare di sé a causa della controversa esibizione - fuori gara - sul palco dell'Ariston. Nel 2023 Blanco ha pubblicato il suo secondo lavoro discografico, "Innamorato" e ha duettato con la grande Mina con il brano "Un briciolo d'allegria".

Fazio intervista Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e, in precedenza, dal 1986 al 2017, del Milan, sotto la vincente gestione Berlusconi. Momento molto atteso della serata è l'incontro tra il conduttore e la scrittrice Erin Doom. La giovane e misteriosa scrittrice del romanzo “Fabbricante di Lacrime” e in uscita con la sua seconda fatica, "Stigma", svelerà per la prima volta la propria identità.



Fabio Fazio dialoga nel corso della puntata Maurizio Landini, il Segretario Generale della CGIL; Chiara Amirante, Presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti”; il Professore Roberto Burioni; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Ferruccio de Bortoli e Don Davide Banzato.

Presenze immancabili del programma di Rai 3 sono Filippa Lagerback, che presenta gli ospiti del talk, e Luciana Littizzetto, con la sua pungente satira. L'ultima parte del programma è ribattezzata “Che tempo che fa - Il Tavolo”, che accoglie ospiti fissi e amici del talk show di Rai 3. Ritroviamo Nino Frassica, Gigi Marzullo, Maurizio Ferrini/Signora Coriandoli, Simona Ventura, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani. Intervengono inoltre Matteo Paolillo, attore di “Mare fuori” nonché e cantante della celebre sigla “O mar for”; Claudio Bisio, tra i protagonisti della serie “Vivere non è un gioco da ragazzi”, in onda da domani su Rai1; l'ex tuffatrice Tania Cagnotto; Alba Parietti; la scrittrice Sandra Bonzi.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 14 maggio 2023)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 14 maggio 2023, a partire dalle 20.00 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.