Che tempo che fa: Ed Sheeran e gli altri ospiti di questa sera

Dopo la settimana di pausa dovuta alle feste di Pasqua, oggi, domenica 16 aprile 2023, Rai 3 trasmette dalle 20 una nuova puntata di “Che tempo che fa" . Fabio Fazio - come al solito affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback - ospita il cantautore dei record Ed Sheeran, Tommaso Paradiso e Nanni Moretti

Che tempo che fa: anticipazioni del 16 aprile

Fabio Fazio ospita nel suo talk "Che tempo che fa" Ed Sheeran, cantautore che vanta dei numeri straordinari: 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy vinti e 91 miliardi di streams, soltanto per citare qualche numero. Sheeran presenta live il suo brano “Eyes Closed”, già numero 1 in Gran Bretagna. La canzone fa da antipasto per l'album,"“-” (Subtract)", in uscita il prossimo 5 maggio.

Questa sera interviene, inoltre, il cantautore Tommaso Paradiso. L'ex leader dei Thegiornalisti presenta il suo nuovo singolo “Viaggio intorno al Sole”, immediato successo radiofonico.

Per lo spazio dedicato al cinema, Fabio Fazio intervista il regista e attore Nanni Moretti, in uscita nelle sale con il suo nuovo film "Il sol dell'avvenire", in concorso poi a maggio per la Palma d'Oro al Festival di Cannes.

Nel corso del nuovo appuntamento con il talk di Rai 3 vediamo anche: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Matteo Bassetti, Direttore della SOC “Clinica Malattie Infettive” del Policlinico San Martino Ist di Genova e Professore Ordinario di malattie Infettive dell’Università degli studi di Genova; Marco Varvello, corrispondente Rai dal Regno Unito in libreria col nuovo saggio “Passo Falso”; Marco Damilano; l’economista Tito Boeri; la direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini, che ha pubblicato il nuovo libro “Un autunno d’agosto”; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Michele Serra.

Nell'ultima parte della serata troviamo “Che tempo che fa - Il Tavolo”, spazio che vede amici e ospiti fissi dello show che dialogano in modo informale e divertito. Oggi ritroviamo Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi. Partecipano inoltre Alessandro Borghese, volto noto di "4 ristoranti" e "Celebrity Chef”; Dan Peterson ex allenatore di basket e commentatore televisivo; Enzo Miccio, il wedding planner in libreria con “Ditemi sempre di sì”. Torna per il gran finale anche Tommaso Paradiso.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 16 aprile 2023)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 16 aprile, dalle 20.00 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.