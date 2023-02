La musica di Renato Zero ed Elodie è al centro della nuova puntata di “Che tempo che fa", in onda oggi, 19 febbraio 2023 dalle 20 su Rai 3. Fabio Fazio accoglie in studio anche Vera Politkovskaja, Federica Brignone, Colapesce e Dimartino, Elio e molti altri ospiti.

Che tempo che fa: Renato Zero, Elodie e gli altri ospiti di questa sera

Da decenni tra i cantanti più amati del panorama nazionale, Renato Zero è l’ospite principale della nuova puntata di “Che tempo che fa”. L’occasione è rappresentata dal suo nuovo tour, in partenza il 7 marzo e dal titolo “Zero a Zero – Una sfida in musica”. Altra ospite musicale di questo appuntamento è Elodie, reduce dal 73esimo Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Due”.

Fabio Fazio intervista inoltre Vera Politkovskaja, figlia della giornalista russa Anna Politkovskaja, uccisa nel 2006. La donna presenta il libro “Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja”. Ospiti in studio anche Roberto Saviano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; la vicedirettrice del quotidiano La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo. E Don Davide Banzato, autore del libro “Cerca il tuo Orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi”, in cui dialoga con Papa Francesco.

Lo show si avvale delle presenze di Filippa Lagerbåck e Luciana Littizzetto e chiude la serata con lo spazio dedicato al “Tavolo”, questa settimana ricchissimo. Ritroviamo Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Ospiti speciali Federica Brignon, straordinaria sciatrice italiana; Colapesce Dimartino, vincitori con “Splash” del Premio della Critica "Mia Martini" all’ultimo Festival di Sanremo; Paolo Rossi; Paolo Jannacci; Elio.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 12 febbraio 2023)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 12 febbraio, su Rai 3, a partire dalle 20. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in live streaming.