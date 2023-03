Che tempo che fa: Christian De Sica, Giuseppe Fiorello e gli altri ospiti di questa sera

In onda oggi, domenica 19 marzo 2023 dalle 20 su Rai 3, la nuova puntata di “Che tempo che fa", ospita molti protagonisti del cinema italiano. Fabio Fazio intervista, tra gli altri, Christian De Sica, Giuseppe Fiorello, Neri Marcorè e Walter Veltroni. Nell'ultima parte del programma si esibiscono i Coma_Cose, con il brano sanremese "L'addio".

Che tempo che fa: anticipazioni del 19 marzo

Nuovo appuntamento con "Che tempo che fa", il programma domenicale di Rai 3 condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Ospite di questa sera è l'attore Christian De Sica. Classe 1951, il figlio del grande Vittorio ripercorre la sua carriera, ricca di successi e di eventi. In questi giorni l'artista a dichiarato di preferire l'epoca dei Cinepanettoni a quella dello streaming: uno dei tanti spunti della chiacchierata di questa sera.

Nello studio di "Che tempo che fa si parla inoltre di due film italiani in uscita: Giuseppe Fiorello presenta il suo esordio alla regia, "Stranizza d'amuri" (dal 23 marzo nelle sale), racconto di formazione ambientato nella Sicilia degli anni '80. Tratto da una storia vera, il titolo della pellicola cita una canzone di Franco Battiato. Fazio intervista poi Walter Veltroni e Neri Marcorè, regista e attore di “Quando” (nelle sale dal 30 marzo), tratto dall’omonimo romanzo dell'ex sindaco di Roma, da sempre grande appassionato della settima arte.

L'attore e comico Lillo interviene per parlare, tra le altre cose, della campagna AIPD realizzata in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, della quale è benemerito testimonial.

Intervengono nel corso della serata anche Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Luigi Naldini e Alessandro Aiuti, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genetica di Milano; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Nello Scavo; Michele Serra.

L'appuntamento con "Che tempo che fa" termina con lo spazio ribattezzato “Il Tavolo”, che riunisce gli ospiti fissi e occasionali dello show. Qui rivediamo Nino Frassica, Gigi Marzullo, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, la Gialappa's Band. Qui vediamo inoltre i Coma_Cose, recentemente in gara al Festival di Sanremo con il brano "L'addio", riproposto per l'occasione. E, ancora, il pattinatore Pietro Sighel, una medaglia d’oro, due d’argento e una di bronzo ai Mondiali di short track di Seul. In questo spazio dello show tornano inoltre Giuseppe Fiorello e Lillo.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 19 marzo 2023)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 19 marzo, dalle 20.00 su Rai 3 . Il programma è disponibil anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.