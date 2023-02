Che tempo che fa: Gianni Morandi e gli altri ospiti di questa sera

Dopo le fatiche di Sanremo, Gianni Morandi è al centro della nuova puntata di “Che tempo che fa", in onda oggi, 26 febbraio 2023 dalle 20 su Rai 3. Fabio Fazio intervista molti altri personaggi: da Pierfrancesco Favino a Francesco Piccolo, da Rosa Chemical a Claudio Bandi. Ecco cosa propone stasera lo storico programma.

Che tempo che fa: anticipazioni del 26 febbraio

Gianni Morandi è indiscutibilmente tra le figure più rappresentative dello spettacolo italiano: dagli anni ’60 ad oggi ha cavalcato epoche e mode abbracciando tante generazioni di ascoltatori e spettatori. Un amore che si rinnova anno dopo anno, quello tra il cantante e il pubblico. Il recente Festival di Sanremo ha visto Morandi affiancare Amadeus in conduzione: il risultato è stato premiato da ascolti record ed è uno degli argomenti al centro dell’intervista di Fabio Fazio all’iconico cantante di “Fatti mandare dalla mamma”. Brano, quest'ultimo, che verrà interpretato stasera da Morandi e Sangiovanni, proprio come già accaduto di recente a Sanremo.

Altro importante ospite dell’odierna puntata di “Che tempo che fa” è l’attore Pierfrancesco Favino. Si parla del film "L’ultima notte di Amore", diretto da Andrea Di Stefano e presentato nella sezione Berlinale Special Gala del 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino e in uscita nelle sale italiane giovedì 9 marzo. Fazio incontra inoltre lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, autore del libro "La bella confusione - L’anno di Fellini e Visconti".

Sono diversi gli ospiti che informano gli spettatori sui temi più importanti del corrente periodo storico: Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Claudio Bandi, professore ordinario di Microbiologia nel dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano; il giornalista, saggista e conduttore televisivo Marco Damilano; Il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo e Michele Serra.

Filippa Lagerbåck introduce i vari ospiti e Luciana Littizzetto si occupa della pagina comica dello show che, come di consueto, termina con un’ultima parte ribattezzata “Il Tavolo”. Anche questa settimana ritroviamo Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Questa settimana si aggiungono alla compagnia Rosa Chemical, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con la canzone “Made in Italy” (e relativi scandali), la Gialappa’s Band, Samuele Ceccarelli, grande promessa dell’atletica leggera italiana, Stefania Rocca, in tour teatrale con la pièce "La madre di Eva" e Teo Teocoli nei panni di Caccamo.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 26 febbraio 2023)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 26 febbraio, su Rai 3, a partire dalle 20. Il programma è inoltre visibile – on demand e in live streaming - sulla piattaforma RaiPlay.