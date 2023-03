Che tempo che fa: Ben Affleck e gli altri ospiti di questa sera

Oggi, domenica 26 marzo 2023 dalle 20 su Rai 3, Fabio Fazio conduce una nuova puntata di “Che tempo che fa" . Ospite d'eccezione è Ben Affleck, star del cinema statunitense, in uscita nelle sale con un film da lui anche diretto: "Air - La storia del grande salto". Oltre alle presenze fisse di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, il programma si avvale di molti altri ospiti: questa settimana intervengono, tra gli altri, Sofia Goggia, Diodato e Daniel Pennac.

Che tempo che fa: anticipazioni del 26 marzo

Lo studio di "Che tempo che fa" è pronto ad accogliere un ospite internazionale: l'attore, regista e sceneggiatore Ben Affleck. Il 6 aprile esce nelle sale cinematografiche il film "Air - La storia del grande salto", da lui diretto e interpretato (nel cast troviamo inoltre Matt Damon, Jason Bateman, Viola Davis e Chris Tucker). Cinquantenne, Affleck ripercorre la sua densa carriera di attore e regista e farà probabilmente accenno alla sua relazione con Jennifer Lopez, suo vecchio amore ritrovato nel corso degli ultimi anni: la coppia è convolata poi a nozze nel luglio del 2022.

Fabio Fazio ospita nel suo studio Sofia Goggia, campionessa in carica di Coppa del Mondo di discesa libera, fuoriclasse dello sci che ha all'attivo un palmares strepitoso; per lo spazio musicale ascoltiamo il cantautore Diodato: già vincitore del Festival di Sanremo 2020, ha da pochi giorni pubblicato il suo quarto album, dal titolo “Così speciale”.

Tra le altre interviste della serata, quella a Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura e a due importanti scrittori: Daniel Pennac, dal 28 marzo nelle librerie con il nuovo romanzo "Capolinea Malaussène", ed Emmanuel Carrère, autore di “V13”, un libro che raccoglie i reportage inerenti al processo contro i responsabili degli attentati terroristici avvenuti nel 2015 a Parigi.

Nel corso della serata ritroviamo il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni e Giuseppe Curigliano, professore Ordinario di Oncologia Medica dell’Università di Milano e Direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative presso l’Istituto Europeo di Oncologia.

A chiudere la serata c'è “Che tempo che fa - Il Tavolo”, con tanti ospiti fisso e occasionali del programma. Anche questa sera vediamo Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, la Gialappa's Band, Lillo e Teo Teocoli come Felice Caccamo. Intervengono inoltre Hellen Hidding e, anche qui, Diodato e Sofia Goggia.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 26 marzo 2023)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 26 marzo, dalle 20.00 su Rai 3 . Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.