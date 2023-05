Che tempo che fa, questa sera in tv l'ultima puntata: Anthony Hopkins e gli altri ospiti

Oggi, 28 maggio 2023 su Rai 3, a partire dalle 20.00, va in onda l'ultima puntata di “Che tempo che fa", quella che chiude non soltanto la ventesima stagione del programma ma, dato il divorzio annunciato di Fabio Fazio dall'azienda, l'intera storia di un talk show che ha fatto epoca. Tra gli ospiti più attesi della serata, il grande attore Anthony Hopkins e i cantanti Marco Mengoni ed Elodie.

Che tempo che fa: anticipazioni del 28 maggio

Fabio Fazio si congeda dai telespettatori di Rai 3 e per l'occasione ospita a "Che tempo che fa" uno dei più grandi attori viventi: Anthony Hopkins, vincitore per due volte dell'Oscar come miglior attore protagonista, nel 1992 per "Il silenzio degli innocenti" (dove veste i panni dell'iconico Hannibal Lecter) e nel 2021 per "The Father", dove interpreta un personaggio affetto da demenza senile. Nato in Galles nel 1937, Hopkins vanta una lunga e gloriosa carriera cinematografica, ma la sua attività è stata molto prolifica anche in palcoscenico e in televisione. Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico dal 1987, Hopkins ripercorre la sua carriera gettando uno sguardo anche al futuro: ha da poco girato a Roma la serie “Those About to Die”, dove interpreta l’imperatore Vespasiano; ed è pronto a tornare sul set per il film "One Life", dove indossa i panni di Nicholas Winton, il filantropo che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò molti bambini dai nazisti.

Per lo spazio musicale, Fabio Fazio ospita in studio due assi della nostra musica pop: Marco Mengoni ed Elodie. Entrambi in gara all'ultimo Festival di Sanremo, dove Mengoni ha trionfato con il brano "Due vite", i due artisti hanno collaborato per un nuovo singolo, dal titolo "Pazza musica": un successo garantito, che ha tutto per diventare uno dei massimi tormentoni dell'estate 2023. Elodie e Mengoni si esibiscono live in studio e rispondono alle domande di Fabio Fazio.

Altra attesa intervista è quella ad Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli fresco vincitore dello scudetto, il terzo della storia del club partenopeo. Oltre a ripercorrere le tappe più significative di una stagione memorabile, De Laurentiis potrbbe fornire qualche anticipazione esclusiva in merito al futuro della squadra, a partire dal destino dell'allenatore Luciano Spalletti, destinato a fare i bagagli e lasciare il Napoli da vincitore.

Tra gli altri ospiti della serata: Roberta Metsola, la Presidente del Parlamento Europeo; Roberto Saviano; Roberto Burioni; la vicedirettrice de La Stampa, Annalisa Cuzzocrea; Marco Damilano; Ferruccio de Bortoli; Michele Serra.

Anche per questa ventesima edizione Fabio Fazio si è avvalso delle presenze di Filippa Lagerback, che presenta gli ospiti che si avvicendano in studio, e di Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, ricca di annotazioni satiriche e spiritose. La parte finale dello show di Rai 3 vede anche questa sera la partecipazione di amici e ospiti fissi: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi. Al Tavolo vediamo inoltre: Massimo Lopez e Tullio Solenghi; Ale e Franz; Cristiano Malgioglio; Raul Cremona; Stash, leader dei The Kolors; Nicolò Renna, europeo di windsurf classe iQFoil.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 28 maggio 2023)

L'ultima puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 28 maggio 2023, a partire dalle 20.00 su Rai 3. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.