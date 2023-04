Che tempo che fa: Ficarra e Picone e gli altri ospiti di questa sera

Nel nuovo appuntamento con “Che tempo che fa", in onda oggi, domenica 30 aprile 2023, a partire dalle 20.00 su Rai 3, Fabio Fazio festeggia i 30 anni di carriera di Ficarra e Picone e dialoga inoltre con Pupi Avati, Edwige Fenech, Claudio Bisio e Stefano Fresi. Immancabile il momento del "Tavolo", con i tanti amici e ospiti fissi del talk show domenicale.

Che tempo che fa: anticipazioni del 30 aprile

Fabio Fazio accoglie nello studio di "Che tempo che fa" il celebre duo comico Ficarra e Picone. Sono almeno due le occasioni speciali da festeggiare: i 30 anni di carriera, ricca di successi televisivi e cinematografici, e la recente candidatura straordinaria ai David di Donatello come migliori attori protagonisti per il film “La stranezza”, di Roberto Andò, dove hanno recitato accanto a Toni Servillo.

Si parla di cinema italiano con Pupi Avati, 84enne regista in uscita nelle sale cinematografiche il 4 maggio con il suo nuovo film, dal titolo “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”. Nel cast di attori spicca Edwige Fenech, icona del cinema popolare che torna per l'occasione in un film "serio". L'attrice affianca il regista nell'intervista di Fabio Fazio.

Nel corso della serata interviene il pittore e scultore Mimmo Paladino. Classe 1954, l'artista ha realizzato il suo secondo lungometraggio per il cinema, "La divina cometa", dall'11 maggio nelle sale.

A partire dall'8 maggio Rai 1 trasmette la nuova serie televisiva "Vivere non è un gioco da ragazzi", adattamento diretto da Rolando Ravello del libro "Il giro della verità di Fabio Bonifaci". Fazio ne parla con due degli attori protagonisti, Claudio Bisio e Stefano Fresi.

Il conduttore dialoga nel corso della serata con Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; l’economista Tito Boeri; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Michele Serra.

“Che tempo che fa” si avvale, come sempre, delle presenze di Luciana Littizzetto, con la sua satira, e Filippa Lagerback, che introduce man mano gli ospiti della trasmissione. Il programma si chiude con “Che tempo che fa - Il Tavolo”, spazio leggero che raccoglie ospiti fissi (ma non solo) del programma di Rai 3. Anche questa settimana ritroviamo Nino Frassica, Gigi Marzullo, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Simona Ventura, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, la Gialappa's Band. Presenti anche la nuotatrice Simona Quadarella, vincitrice di quattro medaglie d’oro agli ultimi Campionati italiani di nuoto; la cantautrice Marina Rei, per presentare il suo lavoro discografico da poco uscito: "Donna che parla in fretta (Live)"; e, tornano al tavolo anche Claudio Bisio e Stefano Fresi.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 30 aprile 2023)

Il nuovo appuntamento con "Che tempo che fa" è previsto per oggi, domenica 30 aprile 2023, a partire dalle 20.00 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.