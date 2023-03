Che tempo che fa: Claudio Baglioni, Elly Schlein e gli altri ospiti di questa sera

Il cantautore Claudio Baglioni è l’ospite principale della nuova puntata di “Che tempo che fa", in onda oggi, 5 marzo 2023, dalle 20 su Rai 3. Fabio Fazio intervista inoltre Elly Schlein, neoeletta Segretaria del PD. Tra gli altri ospiti della serata troviamo Tananai, i Cugini di Campagna, Frank Matano e Herbert Ballerina.

Che tempo che fa: anticipazioni del 5 marzo

L'amicizia tra il conduttore di "Che tempo che fa" Fabio Fazio e il cantautore Claudio Baglioni è nota da tempo e nel 1997 generò anche il programma televisivo di Rai 2 "Anima mia". Non stupisce, dunque, ritrovare il cantante di "Piccolo grande amore" nei panni dell'odierno super ospite: reduce dal tour "Dodici Note Solo Bis" (156 concerti nei teatri lirici d’Italia in 400 giorni), l'artista tornerà presto in tour con "aTUTTOCUORE": nove maxi eventi dal vivo tra Roma, Verona e Palermo. L’intervista di questa sera abbraccia inevitabilmente la sua intera carriera.

A proposito di “Anima mia”, il programma di Rai 3, che come sempre si avvale della pagina comica firmata da Luciana Littizzetto e della presenza di Filippa Lagerbåck, ospita i Cugini di Campagna. Fondato nel 1970, poche settimane fa il gruppo ha partecipato per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Lettera 22”, scritto dal duo La Rappresentante di Lista.

Molto attesa è l'intervista di Fabio Fazio a Elly Schlein, neoeletta Segretaria del PD. Qual è il futuro della sinistra italiana e da dove inizierà l'opposizione all'attuale governo Meloni? Tra gli altri ospiti della serata troviamo il fisico Carlo Rovelli, che presenta il libro “Buchi Bianchi – Dentro l’orizzonte”; il climatologo Luca Mercalli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Sonia Tancredi, medico anestesista rianimatore del Policlinico Sant’Orsola; Michele Serra.

Il gran finale della trasmissione è rappresentato come sempre dallo spazio ribattezzato “Il Tavolo”, dove troviamo gli amici ed ospiti fissi dello show: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni. Intervengono inoltre Frank Matano, Ubaldo Pantani, Herbert Ballerina, l'ex calciatore Salvatore Schillaci, la Gialappa’s Band e Tananai, recente protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo, dove ha presentato con successo il brano "Tango".

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 5 marzo 2023)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 5 marzo, su Rai 3 a partire dalle 20. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.