Che tempo che fa: Steve Martin, Alberto Angela e gli altri ospiti di questa sera

Si rinnova come ogni domenica l'appuntamento con “Che tempo che fa", il talk di Rai 3 che oggi, 7 maggio 2023, a partire dalle 20.00 accoglie importanti ospiti. Fabio Fazio intervista, tra gli altri, l'attore statunitense Steve Martin, il conduttore e divulgatore scientifico Alberto Angela e la cantante Annalisa.

Che tempo che fa: anticipazioni del 7 maggio

Questa settimana "Che tempo che fa" ospita una star internazionale: parliamo dell'attore Steve Martin, una figura di culto del cinema degli anni '80 e '90 grazie alle sue interpretazioni in film come "Roxanne", "Il padre della sposa", "I tre amigos!" e "Un biglietto in due". Martin presenta questa sera il libro a fumetti “Il numero uno sono io”, un'anomala biografia sulla sua carriera, da lui scritto, e illustrato da Harry Bliss, vignettista del New Yorker.

Fabio Fazio ospita nel suo studio Alberto Angela. Pochi giorni fa il divulgatore ha condotto lo speciale "Ulisse – Il piacere della scoperta. La corona dei Windsor", in occasione dell'incoronazione di Carlo III. Presto "Ulisse" avrà una seconda puntata straordinaria, tutta dedicata a Piero Angela, l'indimenticato padre di Alberto. Presente in studio anche la cantante Annalisa, che con il suo ultimo singolo, "Mon Amour", vanta già grandi numeri, sia su YouTube che su Spotify.

Fabio Fazio dialoga nel corso della puntata con Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Benedetta Allegranzi, responsabile tecnico e manager, hub tecnico e clinico di Prevenzione e Controllo delle Infezioni (IPC) dell’OMS; Carlo Cottarelli; il climatologo Luca Mercalli; Marco Damilano; il direttore de "La Stampa" Massimo Giannini; la vicedirettrice del "Corriere della Sera" Fiorenza Sarzanini; Nello Scavo; Michele Serra.

Ad affiancare Fabio Fazio troviamo, come ogni settimana, Filippa Lagerback, che introduce i vari ospiti della trasmissione, e Luciana Littizzetto, con un'ampia pagina di comicità. Il programma si chiude con lo spazio “Che tempo che fa - Il Tavolo”, che accoglie ospiti fissi e amici del talk show di Rai 3. Ritroviamo dunque Nino Frassica, Gigi Marzullo, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, la Gialappa's Band. Tra gli altri ospiti: Michele Martina, karateka Medaglia d’Oro nel kumite - 84 chili agli ultimi Europei di karate a Guadalajara in Spagna; Gabriele Corsi e Mara Maionchi, dal 9 maggio commentatori dell'Eurovision Song Contest, trasmesso dalla Rai; Nicole Grimaudo, protagonista della nuova serie “Vivere non è un gioco da ragazzi”, presto su Rai 1; Teo Teocoli. Torna inoltre al "Tavolo" Annalisa.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 7 maggio 2023)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 7 maggio 2023, a partire dalle 20.00 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.