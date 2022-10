Che tempo che fa, le anticipazioni del 9 ottobre

Al via oggi, 9 ottobre, su Rai 3 la ventesima edizione di Che tempo che fa. Condotto da Fabio Fazio, con le immancabili presenze di Luciana Littizzetto, Nino Frassica e Filippa Lagerback, lo show vede una new entry come Mara Maionichi. Tra gli ospiti della prima puntata Marco Mengoni, Enrico Letta e Bebe Vio.

Che tempo che fa, nuova stagione e anticipazioni del 9 ottobre

Un compleanno di quelli che contano per il programma Che tempo che fa, pronto a inaugurare oggi, 9 ottobre, la sua ventesima edizione. Nel corso degli anni lo show ha cambiato format e ha fatto tappa anche su Rai 1 e Rai 2, per poi ritornare sulla terza rete dell'azienda. Nel corso degli anni Fabio Fazio ha ospitato personaggi famosi, personalità eminenti e star hollywoodiane. Per il conduttore, però, non ci sono dubbi: l'intervista a lui più cara è quella fatta lo scorso 6 febbraio a Papa Francesco.

Tra gli ospiti della prima puntata stagionale troviamo innanzitutto Marco Mengoni. L';artista presenta il suo nuovo album "Materia (Pelle)", anticipato dal singolo "Tutti i miei ricordi", è la seconda tappa di una trilogia inaugurata lo scorso anno con "Materia (Terra)". Altro atteso ospite della serata è Enrico Letta: attuale segretario del Partito Democratico, è reduce dalla sconfitta elettorale e ha già annunciato che non si ricandiderà come leader del partito. Parlerà dunque delle recenti elezioni, del destino del Pd, e proverà ad ipotizzare gli sviluppi del difficile periodo storico che stiamo vivendo.

In studio sono attesi inoltre Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico che farà il punto della situazione sul Covid-19 e sulla relativa emergenza sanitaria passata e futura; e Bebe Vio, campionessa paralimpica di fioretto e ambasciatrice di WEmbrace Sport, evento benefico che si terrà il 10 ottobre all'Allianz Cloud di Milano.

Oltre alla spalla Luciana Litizzetto e alla presenza di Filippa Lagerback, Che tempo che fa si avvale della comicità di Nino Frassica e di altri ospiti che ritroveremo nell'ultima parte dello show, quella del Tavolo: confermati Tullio Solenghi e Massimo Lopez, ma la vera novità risiede nella presenza di Mara Maionchi, sostituta ufficiale di Orietta Berti, impegnata questa stagione come opinionista del Grande Fratello VIP. Una staffetta che incuriosisce molto.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 9 ottobre 2022)

Le prima puntata stagionale di Che tempo che fa va in onda domenica 9 ottobre su Rai 3. Lo show è visibile anche sulla piattaforma Raiplay, sia in live streaming che on demand.