Che Tempo Che Fa, Antonella Clerici: “Il matrimonio? Non vorrei fare come Liz Taylor”

“Vittorio vorrebbe sposarsi, ma non so, mi sembra che il matrimonio mi porti male e stiamo bene così. Io mi sono già sposata due volte ed è andata male due volte, quindi basta, non vorrei diventare come Liz Taylor”.

Una confidenza che arriva alla fine di una divertente chiacchierata tra amici, quella tra Fabio Fazio e la sua ospite di domenica 2 aprile, Antonella Clerici. I due sono colleghi, ma si conoscono da decenni, visto che hanno esordito insieme nel programma di Odeon tv Forza Italia, e ora sono anche vicini di casa. Da quando Antonella Clerici si è trasferita a vivere con il suo compagno Vittorio Garrone. Una relazione solidissima che, a quanto dice la conduttrice, non sfocerà nelle nozze, come ogni tanto si vocifera.

La conversazione con Fabio Fazio però parte dalla lunga carriera di Antonella Clerici che da 35 anni tiene compagnia al pubblico ed è uno dei volti più amati della tv pubblica.

Tra le tante esperienze, tra cui la conduzione del Festival di Sanremo, quella più longeva è nella fascia del mezzogiorno di Rai Uno, prima con La Prova del Cuoco e ora presidiata con E’ sempre mezzogiorno. Programmi di successo, e apripista per la successiva proliferazione dei programmi di cucina nella tv italiana. Parlando dell’idea de La Prova del Cuoco infatti, Clerici racconta:

”Mia mamma mi diceva sempre: ‘ma perché non fanno una trasmissione di ricette da cui posso prendere spunto?’. Io ero andata in America e avevo visto che avevano tantissimi programmi di cucina e io mi chiedevo com’è possibile che noi non ne abbiamo?”

Da lì a provare a lanciarne uno il passo è stato breve e ripagato con un grande successo. Un successo legato anche alla simpatia e alla spontaneità della conduttrice che sul rapporto con il pubblico dice: “Io racconto tutto al mio pubblico, ma proprio tutto. Domani parlerò del fatto che sono stata qui stasera. E così tutta la mia vita, perchè tu non puoi raccontare solo quello che ti fa comodo, e quando non ti fa comodo ti nascondi. Quando ho avuto le corna ne ho parlato, parlo della menopausa e sono cose che vengono apprezzate, perchè se tu hai le caldane e usi il ventaglio e dici alle signore a casa ‘anch’io come voi ho la menopausa’ è bello perché condividi cose che sono naturali e che riguardano tutti”.

“La tv per me è divertimento”

Il video che riassume la ricca carriera della Clerici è pieno di colore e divertimento e infatti l’idea che la conduttrice ha del suo lavoro è questa:“La tv per me è divertirsi, destrutturare”.

Poi Fabio Fazio le chiede delle due recenti esperienze con gli ‘spin off’ di The Voice. Sulla versione senior racconta: “Mi piace, perché sono storie di vita, bellissime. I concorrenti non si aspettano certo di avere grande futuro professionale davanti a loro, però quello che mi colpisce è che, il comune denominatore è la passione per la musica, che tutti hanno sempre coltivato nonostante le vicende delle loro vite”

E sulla versione Kids invece:“Mi sono divertita tantissimo, adoro i bambini”.

Di bambina, ormai ragazza ne ha una a casa, che è la sua fan numero uno, la figlia: “Maelle mi guarda sempre ma mi critica molto”.

L’intervista si chiude con uno spassoso siparietto in cui nello studio di Che Tempo che Fa vengono riproposti i quiz più popolari del mezzogiorno di Rai Uno con correnti piuttosto particolare. Al gioco dei cinque indizi partecipa Robertino da Napoli (Francesco Paolantoni), poi è la volta del gioco della cassaforte con la Signora Coriandoli di cui la Clerici dice: “E’ la mia spettatrice ideale”. E infine il gioco del bonsai con Nino Frassica. Si chiude quindi tra scherzi e risate, in puro stile Clerici.