Che Tempo che fa, la commovente lettera di Luciana Littizzetto sulla donazione di organi

Nella serata di domenica 15 gennaio di Che tempo che fa Luciana Littizzeto dedica la sua consueta lettera a una tematica importante, come quella della donazione di organi, raccontando la storia di una cara amica e commovendo il pubblico e i social.

Luciana Littizzetto, l’appello che commuove il web

Siamo abituati ad ascoltarla in colorate invettive e in sfrontate tirate ironiche, grazie ad una verve comica che negli anni non ha risparmiato niente e nessuno. Eppure, la ragazza terribile di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha dimostrato di essere capace anche di bellissime e profonde riflessioni, capaci di arrivare al cuore del pubblico. Così come è successo domenica 15 gennaio, con un monologo molto emozionante in cui ha raccontato la vicenda della sua amica Paola, una dei tanti italiani che per mesi, anni hanno aspettato pieni di speranza la possibilità di un trapianto, e che finalmente, qualche giorno fa, ha avuto in dono, un fegato nuovo.

"Ci sono i regali che fai alle persone che ami. E ci sono regali che fai a persone che nemmeno conosci ma che possono davvero cambiare un’esistenza”. Ha detto la Littizzetto, leggendo la sua lettera. “Come quella di Paola, che si sta riprendendo e che ha la faccia felice di chi ha un fegato nuovo."

“Un gesto d’amore interessato”

Una storia vera di una persona cara, che per Lucianina è diventato lo spunto per un appello importantissimo, quello a diventare donatori di organi.

"La donazione di organi è una delle forme più pure del bene, un gesto d’amore disinteressato tra sconosciuti, un regalo che a noi non costa niente, ma per chi lo riceve è il tesoro più grande."

Un momento emozionante che ha provocato sui social un diluvio di applausi virtuali e anche di testimonianze di persone che sono passate attraverso questa esperienza:

“#donare è un gesto naturale che supera il pensiero della morte e della malattia: è #vita semplicemente. Per me è stata ed è la mia #SecondLife e sarò sempre grata”. Scrive un utente su twitter e un altro: “Io ci pensavo da un pezzo ma non ho mai approfondito come fare. Quasi quasi mi informo, almeno se schiatto faccio finalmente qualcosa di buono in vita mia”. E ancora: #LucianaLittizzetto ha appena letto una delle sue lettere più belle dedicate al dono di organi e tessuti. Chapeau.