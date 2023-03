Che Tempo Che Fa, Ben Affleck: “Mia moglie Jennifer Lopez? Ha sempre idee migliori delle mie”

“Lei mi aiuta in tutto, è una donna brillante mi è accanto e mi dà spunti preziosi non solo sul lavoro, ma in tutto quello che faccio. Io dico, regola numero uno: bisogna ascoltare sempre la propria moglie. Numero due: bisogna sempre prendere ciò che ci regalano gli altri e mia moglie ha sempre delle idee migliori delle mie!” E poi scherza con l'interlocutore che gli dice: "Hai capito tutto" e lui risponde: "Beh, ho 50 anni: un pò di cose le ho imparate!"

Ben Affleck ammette così che il suo legame con la moglie Jennifer Lopez è talmente simbiotico che la musicista è intervenuta con i suoi consigli anche mentre il marito scriveva il suo ultimo film “Air”, in uscita in Italia il 6 aprile, e che è lo spunto per l’intervista rilasciata a Fabio Fazio durante la puntata di domenica 26 marzo di Che Tempo Che Fa.

Ben Affleck: “Con J.Lo stiamo mettendo su casa ispirandoci all’Italia”

L’ospite racconta al conduttore che c’è anche molto altro che bolle in pentola per la celebre coppia, relativamente a nuovi progetti professionali, e Fazio non può che cogliere la palla al balzo e lanciare un invito per una prossima occasione, per ospitare entrambi in studio a Milano. E l’attore e regista non si fa pregare: “Io e mia moglie amiamo l’Italia e ci veniamo sempre volentieri” E rivela: “Ci piace talmente tanto il vostro paese che stiamo cercando di realizzare la nostra nuova casa ispirandoci a quello che abbiamo visto durante la nostra ultima vacanza in Italia”.

Per l’intervista di domenica 26 però Fazio deve accontentarsi di avere il suo super ospite in collegamento dagli Stati Uniti. Lo presenta con il video del momento della vittoria del suo primo Premio Oscar (ne ha conquistati in tutto due) ricevuto per la sceneggiatura di Will Hunting insieme a Matt Damon, quando era ancora un giovane quasi esordiente a Hollywood. “Mi ricordo che non avevamo scritto nemmeno un discorso”. Sorride l’ospite: “Non eravamo pronti a parlare perché eravamo assolutamente sorpresi. E’ stata una cosa che ci ha preso alla sprovvista, totalmente”.

Si passa poi a parlare del film in uscita ‘Air’, la storia del manager della Nike Sonny Vaccaro, che scelse un giovane Michael Jordan e ci puntò come testimonial unico di una particolare scarpa da lanciare facendo la fortuna sia della scarpa che di un atleta che, in quel momento, era ancora uno dei tanti ragazzi di belle speranze con il sogno dei grandi trofei. “Con questo film abbiamo cercato di esplorare a 360 gradi il rapporto tra aziende e atleti”, dice il regista “soprattutto di gruppi marginalizzati, il vero protagonista in realtà non è Sonny Vaccaro, ma Michael Jordan, anche se non si vede mai, e anche sua madre, il mondo che lo circonda e certi meccanismi che oggi ci sembrano normali ma all’epoca no”.

“Batman? Noccioline rispetto a Michael Jordan!”

Dopo aver visto uno spezzone del film in italiano, Affleck sorride a sentirsi doppiato nella nostra lingua e ha un pensiero per i doppiatori:

“Non ci rendiamo mai conto che meraviglia sono gli attori che ci doppiano, non abbiamo mai la possibilità di ringraziarli per il loro lavoro meraviglioso”.

Fazio gli ricorda che, se in questo film racconta di un mito come Jordan, lui è comunque uno che ha già avuto a che fare con i supereroi essendo stato Batman.

“Quello che fa Batman sono noccioline in confronto a quello che ha fatto Michael Jordan. Una volta ho accompagnato mio figlio bambino a una festa, su sua richiesta vestito da Batman, lui era felicissimo, ma anche quando lo porto a vedere l’NBA si entusiasma tantissimo”.

Oltre a Matt Damon, un personaggio centrale del film è quello interpretato da Viola Davis, la madre del futuro campione. E’ stato Michael Jordan a chiedere che l’attrice interpretasse quel personaggio: “Volevamo avere qualcuno di speciale e volevamo attenerci a questa richiesta di Michael”. Racconta Affleck. “Sono riuscito a convincerla, dicendole che il personaggio della madre era centrale nella sceneggiatura, in realtà non lo era all’inizio, l’abbiamo cambiata, ma è venuta anche migliorata”.

A interpretare il vero protagonista del film, il manager della Nike è Matt Damon, amico e sodale storico di Ben Affleck che dice, sorridendo: “Ha qualche chilo in più cin questo film, ma abbiamo pensato che anche con un immagine un po’ più vulnerabile avrebbe potuto essere più simpatico al pubblico”.

Il regista si è ritagliato per lui invece il ruolo del capo della brand di sport wear: “Era un personaggio molto interessante e un grande imprenditore, è riuscito a fare delle scommesse con se stesso incredibile, io volevo anche prendere un po’ in giro la figura del boss. E’ stato comunque un personaggio contraddittorio molto bello da interpretare.”

L’intervista si chiude con l’ammissione che il supporto della moglie Jennifer Lopez è stato fondamentale per la realizzazione di Air e con la promessa di un arrivederci a presto in Italia.