Che tempo che fa: Fazio festeggia Carlo verdone e i suoi migliori film

In occasione della seconda puntata del 2023, il regalo di Fazio ai telespettatori è di quelli assolutamente graditi, visto che il popolare attore e regista romano resta tra le figure artistiche più amate e apprezzate dal pubblico italiano. Nella circostanza, Verdone ha avuto modo di celebrare gli anniversari di alcuni tra i suoi film più iconici e raccontarsi con aneddoti divertenti, rivivendo i suoi oltre 40 anni di carriera. Un caloroso applauso accoglie in studio un Carlo Verdone visibilmente emozionato che da grande appassionato di musica apprezza la sorpresa di Fazio che lo ha accolto con le note di David Bowie.

“Lo hai conosciuto vero? Chiede il padrone di casa a Verdone, il quale ammette di averlo incontrato a Roma in occasione di una festa a casa di Gianni Versace.

Queto è solo il primo dei tanti aneddoti divertenti raccontati dall’attore che poco dopo diverte il pubblico in studio e a casa raccontando di quando prese ispirazione per un personaggio di un suo film da questo bizzarro ragazzo che scambiò dei rami dentro il Tevere per dei cervi.

Verdone e gli anniversari dei suoi film

Il padrone di casa prosegue congratulandosi con il suo ospite per aver compiuto 45 anni dal suo debutto in tv con lo show “Non stop” che consacrò lui e i suoi svariati personaggi. A proposito di quella esperienza Verdone confessa di aver avuto molta paura all’inizio di quegli anni perché arrivava in quel programma l’anno dopo del grande Massimo Troisi e l’idea di dover fare meglio di lui lo preoccupava molto. Fazio poi prosegue ricordando i debutti cinematografici che ricorrono, da “Acqua e sapone” del 83 che compie 40 anni ai 25 anni di “Gallo cedrone” del 1998.

“Acqua e sapone e Borotalco sono due favole degli anni 80” commenta il comico, che spiega come quei due film siano riusciti a far respirare la vera aria degli anni 80 attraverso musiche e colori, mentre riguardo “Gallo cedrone” spiega come a suo modo di vedere quel film fosse molto più raffinato di quello che sembrasse all’epoca in quanto ha anticipato una certa decadenza politica che viviamo nei nostri giorni. Altro film menzionato dal conduttore è “Grande Grosso e Verdone” del 2008, che compie 15 anni. “Con tristezza ti dico che Il tempo passa troppo veloce “ Da questa risposta si evince la vena malinconica dell’attore, che confessa di essere molto soddisfatto di quel film e nonostante sia molto esigente con sé stesso, è stato capace di dirsi bravo.

Fabio Fazio e la simpatica premiazione a Carlo Verdone

Tra i continui applasusi del pubblico, Fazio annovera l’ultima ricorrenza: “Sono passati 2 anni,5 mesi e 2 giorni dalla tua operazione all’anca” dice al suo ospite mentre gli porge un’anca d’oro come fosse un ambito premio. Divertito Carlo Verdone ringrazia e promette di tornare presto davanti questo pubblico che gli riserva sempre una grande accoglienza.

Gli esordi cinematografici di Carlo Verdone

Carlo Gregorio Verdone nasce a Roma il 17 febbraio del 1950 e sin da piccolo respira aria di cinema grazie a suo papà, il famoso critico e insegnate cinematografico Mario Verdone, il quale gli trasmette la passione e lo instrada in primis nel mondo della regia. Durante gli anni 70 gli inizi e la gavetta lo portano ad affiancare Gianfranco Zeffirelli con il quale collabora da aiuto regista. Nello stesso periodo è protagonista dello show televisivo “Non stop”, dove interpreta vari personaggi e macchiette che suscitano grande interesse dagli addetti ai lavori, proprio grazie a questo programma tv, viene contattato dal famoso regista Sergio Leone, con il quale progetterà “Un sacco bello”, film d’esordio al cinema del 1980.





I grandi successi di Verdone

Da quel momento per l’attore romano sarà un’escalation di successi dietro l’altro, come; “Bianco rosso e verdone” del 1981 dove è maestro nell’interpretare l’italiano medio di quegli anni, “In viaggio con papà” dove è protagonista di un divertentissimo viaggio in macchina in giro per il bel paese nei panni del figlio del mitico Alberto sordi, “Viaggi di nozze” del 1995 dove insieme ad illustri colleghi dà vita e narra le vicende delle coppie più esilaranti dello stivale. Nel 2013 partecipa alla “Grade bellezza” di Paolo Sorrentino e trionfa insieme a tutto il cast per la vittoria del premio oscar.

L’ultima fatica cinematografica da attore e regista è “Si vive una volta sola” del 2021 con il quale si è guadagnato un nastro d’argento. L’elenco dei successi e delle pietre miliari che Carlo verdone ha regalato al nostro paese in 40 anni di carriera non hanno prezzo e hanno fatto conoscere al grande pubblico, un’interprete magistrale, capace di affrontare diversi temi sociali nei suoi film, regalando grandi sorrisi ma allo stesso tempo spunti di riflessione profondi e a volte malinconici sulla vita.