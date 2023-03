Che Tempo Che Fa, Claudio Baglioni e la gustosa sorpresa dei Cugini di Campagna

Si chiama “A tutto cuore” il nuovo tour di Claudio Baglioni che il cantautore racconta in anteprima nella puntata di domenica 5 marzo di Che Tempo Che Fa. Quattro ore di concerto e performance con un titolo scelto perché, spiega Baglioni: “Il cuore è il suono della vita e la nostra idea è quella di inseguire due grandi geni dell’arte: Wagner e Gropius, che fantasticavano sull’opera d’arte totale, sul poter mettere insieme le varie discipline e tante suggestioni diverse da regalare al pubblico. ‘A tutto cuore’ insomma, vuol dire: ‘A tutto campo, a tutta forza, a tutta birra!’”

Dalla bocciatura di un discografico alle classifiche

L’ennesimo tour in partenza va a coronare una lunga carriera, iniziata, come spesso accade, con il primissimo approccio da ragazzino, ai primi strumenti musicali: “Il primissimo era un pianoforte con i tasti dipinti”, ma poi arriva la chitarra e la domanda immancabile di Fabio Fazio: “Hai iniziato a suonare la chitarra per rimorchiare le ragazze?”

“Beh, un po’ sì, come tutti. Però è un calcolo sbagliato. In genere la chitarra la si imbraccia sulla spiaggia, in genere c’è anche un falò, intorno a te si formano le coppie e vanno via, mentre tu rimani da solo o con qualcuno che non si è preso nessun altro e ti chiede ancora di suonare. Ma almeno quando torni a casa hai la chitarra da abbracciare”.

Ma Baglioni che poi è piaciuto tanto alle donne, come se la cavava da giovanissimo?

“I genitori delle ragazze si fidavano di me perché ero un bravo ragazzo, mi affidavano le figlie e mi dicevano: tornate alle otto. Io arrivavo alla festa con la ragazza che andava puntualmente ad appartarsi con qualcun altro e la riprendevo all’ora in cui avevo promesso di riportarla a casa”.

Ma proseguendo con l’amore giovanile per la musica, la curiosità è: qual è il primo concerto visto da uno che poi ne ha fatti tanti.

“Io abitavo a Centocelle quindi direi forse da piccolo qualche sagra o festa di piazza. Poi ricordo un concerto dei Pink Floyd, in cui si ruppero le luci e loro dovettero suonare con tutte le luci accese. Noi chiudemmo gli occhi e ci facemmo le luci in testa da soli, e fu bellissimo uguale”.

Anche per Baglioni, come per molti, la strada per il successo è stata lunga: “Un discografico una volta disse: ‘Non combinerà mai niente’. Lo ricordo ancora, ma non dico chi”.

E qual è stata la prima volta che si è reso conto di avere successo?

“Avevo ripreso gli studi di architettura perché mi sembrava che con la musica non succedesse granché e una ragazza mi disse: ‘ma sai che sei in classifica?’ Io chiesi: ‘quale classifica?’, perché non ho collegato subito il mio disco. E da lì tutto è cambiato. La cosa incredibile è stato rendersi conto che chi non ti conosceva, conosceva la tua canzone”.

Una gustosa sorpresa

Ma l’apice dell’ospitata di Claudio Baglioni a Che tempo Che Fa è sicuramente il momento finale alla Carramba che sorpresa! Al musicista romano infatti è riservato un incontro speciale. In ricordo del grande successo del programma “Anima mia” condotto ormai 26 anni fa, proprio da Baglioni e Fazio, entrano in studio, incrostati di pallettes argentate d’ordinanza, i quattro Cugini di Campagna che, proprio grazie a quel programma, vissero un momento di inaspettato rilancio. E non si presentano certo a mani vuote. I Cugini infatti, entrano in studio con un succulento prosciutto, in segno di gratitudine per chi ha risollevato le proprie sorti, rilanciando l’iconico brano degli anni ’70.

Uno spassoso finale per una simpatica reunion tra colleghi-amici.