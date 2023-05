Che Tempo Che Fa, De Laurentiis:”Dissi ‘vinceremo lo scudetto’ e mi guardarono tutti sgomenti”

Ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa, invitato per celebrare lo scudetto del Napoli, arriva il presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a dialogare con Fabio Fazio, che inizia subito a sottolineare che nessuno dava favorito il Napoli quest’anno, tranne il suo patron, che conferma: “A giugno scorso avevo mandato via tanti giocatori importanti, e in conferenza stampa mi chiesero dove pensavo di arrivare e io dissi: ‘penso di vincere lo scudetto’. Tutti mi guardarono sgomenti, compreso Spalletti, che è un grandissimo allenatore e che quindi ha fatto crescere il gruppo che aveva”.

Eppure, sottolinea Fazio, Spalletti andrà via. Risponde il presidente: “Se qualcuno viene da te e ti dice, ‘penso di aver dato il massimo, devo andare’, tu che fai? Bisogna essere sempre generosi.” E quindi conferma che lo lascerà andare.

Il conduttore snocciola i numeri di questo Napoli campione d’Italia e poi introduce il video che racconta la cavalcata azzurra verso il titolo.

“Con i giocatori c’è un bellissimo rapporto” racconta il Presidente, che spiega anche come si è avvicinato al calcio. “Non sapevo niente di calcio, ma pensavo che calcio e cinema fossero entrambi importantissimi nel mondo dell’intrattenimento. Venendo dal cinema non mi impensieriva inserirmi in questo mondo, e quando le società di calcio sono diventate spa non c’ho pensato due volte. Quando scoprii che il Napoli era fallito decisi, la mia famiglia era arrabbiastissima, ma io ero convinto”.

Poi, un pensiero al campione che ha legato il suo nome al calcio a Napoli, e a cui la città ha dedicato lo stadio, Diego Armando Maradona. “Gli abbiamo dedicato lo stadio, ma ora lo farò diventare molto più importante questo stadio. Sarà del Napoli veramente, ce lo faremo affidare per 99 anni dal comune e ci spenderemo tanti soldi. Dentro ci faremo un museo e si potrà andare lì a giocare con Maradona, ma anche usarlo per eventi come matrimoni e comunioni, fare spettacoli e tanto altro”.

I festeggiamenti per lo scudetto sono stati commoventi, dice Fazio: “Dopo 33 anni è stato un fatto molto sentito da tutta la città”. Conferma De Laurentiis. “Tutti i turisti che vengono ora, americani soprattutto, che in questi giorni hanno trovato la città in festa, vogliono venire a vedere le partite, è scoppiata una specie di febbre”.

Tra una riflessione e l’altra sul calcio non manca un’osservazione da produttore cinematografico di lungo corso, che riguarda la precedente ospite del salotto di Fabio Fazio: “Elodie è veramente una donna bellissima che si vede che ha una grande personalità e lei è perfetta per fare il cinema. A noi manca il divismo e lei potrebbe essere una diva, dobbiamo pensare a qualcosa per lei, io ho in mente qualcosa dove lei sia centrale alla storia e che sarebbe un film di grandissimo successo”.

La chiacchierata continua tra calcio e cinema e arriva anche un messaggio di complimenti da parte di Carlo Verdone.