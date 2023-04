Che Tempo Che Fa, Edwige Fenech: “Erano tanti anni che aspettavo un ruolo così”

“La quattordicesima domenica del tempo ordinario” è il nuovo film di Pupi Avati, in uscita in sala giovedì 4 maggio. Protagonista principale del film è Edwige Fenech. Regista e attrice sono ospiti di Fabio Fazio nella puntata di domenica 30 aprile di Che Tempo Che Fa.

Una coppia lavorativa inedita:

“E’ la prima volta che lavoriamo insieme” spiega Pupi Avati, “E devo dire che la prima volta che ho fatto questo nome, c’è stato un momento in cui i miei produttori sono rimasti perplessi, come mi è successo già in passato, ma poi capiscono le mie scelte”.

Quello di Edwidge Fenech è un ritorno al cinema dopo un lungo periodo di lontananza dal set: l’attrice aveva deciso di abbandonare la recitazione e viveva tranquillamente nella sua casa a Lisbona quando qualcuno l’ha richiamata all’arte “E’ successo un miracolo”, racconta la Fenech “E’ squillato il telefono e dall’altra parte c’era Pupi Avati e mi ha detto: ‘ti vorrei raccontare una storia’. Me l’ha raccontata e in questa storia c’era un ruolo per me straordinario. E non mi sembrava vero, ho atteso tanto un ruolo così, ma per me si è realizzato un sogno.”

Addirittura l’attrice ha definito quello nel film di Pupi Avati, il ‘ruolo della vita’, perché? Chiede Fazio.

“Ho avuto l’opportunità di fare film molto belli nella mia carriere, però sono passati tanti anni senza che nessuno pensasse di offrirmi un ruolo così vero, in cui potevo esprimere i miei sentimenti e tutto il bagaglio che ho messo da parte durante la mia vita”.

L’attrice racconta poi un aneddoto di diversi anni fa, quando Fellini la voleva in uno dei personaggi più iconici della sua filmografia

“Fellini mi ha offerto il ruolo della Gradisca di Amarcord e mi voleva vedere tutti i giorni, per tre mesi, mentre allestiva scenografie fantastiche e preparava i suoi set a Cinecittà. E’ stata un’esperienza bellissima e ho avuto l’opportunità di conoscere meglio il maestro. Poi il film non l’ho fatto perché ero secondo lui troppo giovane e troppo magra, mi voleva più ‘felliniana’, ma è stata comunque un’esperienza bellissima”.

L’intervista si conclude con un video che riassume la carriera dell’attrice e una battuta di Fazio che, dice che “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” è“L’unico film in cui Edwige Fenech entra in un bagno per farsi la doccia e la doccia è guasta!” L’attrice risponde ridendo: “Mi ha sempre molto divertita questa scena leggendo la sceneggiatura” Ma questo suo ruolo è un congedo o una nuova fase di ritorno al cinema per lei?“Spero la seconda!”