Che Tempo che fa, Elly Schlein a tutto campo nella prima intervista da Segretaria del Pd

Domanda di Fabio Fazio: “Enrico Letta, all’indomani della sua vittoria nelle primarie le ha regalato un melograno, secondo lei come simbolo di prosperità o…di serenità?”

Risposta di Elly Schlein: “ Direi entrambe…Non c’è più nessun problema di serenità nel Pd!”

Una battuta, ma anche un augurio e probabilmente un impegno delle nuova segretaria che, tra le tante cose di cui parla nella lunga intervista a Che Tempo Che Fa, affronta anche quello dei personalismi e della conflittualità del partito di cui è da una settimana alla guida, con il compito, non facile di risollevarlo dalle macerie.

La vittoria alle primarie e la responsabilità del cambiamento

Una vittoria che fino a un mese fa era data per impossibile e che invece è stata ampia. “Non ci hanno visto arrivare” ha commentato la neosegretaria a caldo e a Fabio Fazio spiega il significato di quella frase:

“Non ci hanno visto arrivare, perché la mia vittoria è stata come un’onda. Ho sentito sin da subito, quando ho proposto la mia candidatura, un gran calore intorno a me. Abbiamo dimostrato che il popolo democratico c’è ancora, e si mobilita non più per dovere di partito, ma con il passaparola di chi si appassiona alle nostre battaglie su temi concreti, e coinvolge poi altri”.

La nomina di Elly Schlein arrivata alla fine di una consultazione che era aperta anche ai non iscritti al Pd, ha sicuramente rispecchiato una necessità di cambiamento, puntando su una giovane e competente donna che ora ha la responsabilità di ripagare la fiducia di chi l’ha scelta.

“Mi impegnerò per essere all’altezza di questa aspettativa di cambiamento. Se tante persone sono andate a votare alle primarie è perché credono che questo partito cambierà. E la responsabilità più grande che sento è quella di non tradire questa fiducia portando avanti un lavoro di ricostruzione e rinnovamento”.

All’indomani del voto delle primarie in molti hanno iniziato a parlare di rischio scissione, accusando Elly Schlein, che pure ha portato alle urne non solo tanti elettori del pd, ma anche tanti cittadini che vorrebbero un rinnovamento a sinistra, di radicalismo. La Segretaria, tranquillizza sul punto, ma non si nasconde dietro un discorso diplomatico, rivendicando la volontà di continuare le battaglie per cui è nota.

“Farò di tutto per salvagualdare il pluralismo all’interno del partito, ma ora abbiamo una direzione chiara. Mia responsabilità sarà quella di essere la segretaria di tutti. E’ finito il tempo dei personalismi e della conflittualità interna, che è tutta energia sprecata”. E su questo argomento racconta anche. “C’è stata una grande partecipazione delle donne e dei giovani alle primarie, e questa vittoria ha senso se apre un varco e se nasce un nuovo partito democratico più aperto alle istanze di chi si è sentito finora meno rappresentato. Anche a me in passato hanno chiesto “Tu di chi sei figlia”?, nel senso di ‘padrino politico’, quando ho iniziato. Io voglio un partito democratico in cui nessuna donna debba essere sotto l’ala di nessuna, se non di se stessa.

I temi su cui abbiamo vinto sono innanzitutto quelli relativi al contrasto alle disuguaglianze, alla precarietà e alla giustizia climatica. Le culture alla base del pd sono già molto attive su queste tematiche. Lavoreremo per tenere unito il partito, ma non dimenticando che serve imboccare una direzione coraggiosa, perché questo ci chiede la gente”.

Oltre a tenere unite le tante anime del Pd, la nuova segretaria si dichiara aperta a un campo largo su tematiche concrete, che abbracci sia i 5 Stelle che il polo moderato Renzi- Calenda per costruire un’opposizione su specifici contenuti.

L’intervista continua toccando molti temi caldi e caldissimi, dalla redistribuzione della ricchezza al salario minimo, dalle differenze territoriali alla gestione delle tragedia di Crotone.

Un intervento a tutto campo, utile per conoscere meglio una nuova protagonista della politica italiana e le sue idee di cambiamento.