'Che Tempo Che Fa' chiude la stagione: Fabio Fazio annuncia in diretta il futuro del programma

Si è conclusa con un arrivederci l'ultima puntata di stagione di 'Che Tempo che Fa' andata in onda domenica 30 maggio: il programma di Rai3, infatti, è stato confermato anche l’anno prossimo dal direttore Franco Di Mare, come lo stesso Fabio Fazio ha annunciato nel corso della diretta.

"Ci rivediamo in autunno, perché oggi il direttore di rete mi ha confermato che la Rai ha intenzione di riproporre il programma in autunno", ha detto il conduttore parlando con il direttore del quotidiano La Stampa, Massimo Giannini, in collegamento con la trasmissione. Rinnovato, dunque, il contratto di Fabio Fazio che era in scadenza in questa stagione televisiva. "È l’ultima puntata, ringrazio tutti i colleghi e le maestranze, ormai è il 38esimo anno che sono qui a via Mecenate in Rai, grazie con tutto il cuore" ha detto il conduttore congedandosi dal pubblico che lo ritroverà a settembre: "Grazie per il vostro affetto, la vostra fiducia e la vostra stima", ha aggiunto ancora attraverso i social.

Come Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa', confermati alla conduzione dei loro programmi Rai sono anche Alberto Matano con 'La Vita in Diretta' su Rai1, Antonella Clerici al timone dello show culinario 'E' sempre mezzogiorno' di Rai1 e Serena Bortone a 'Oggi è un altro giorno'. Per avere tutte le conferme e notizie di eventuali cambiamenti bisognerà aspettare l’ufficialità durante la presentazione dei prossimi palinsesti Rai, prevista per i primi di luglio.

