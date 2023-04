Che Tempo Che Fa, Ficarra e Picone: “30 anni di carriera…piuttosto impegnativi!”

Salvo Ficarra e Valentino Picone arrivano a Che Tempo Che Fa, ospiti di Fabio Fazio, per festeggiare i loro tre decenni di carriera tra comicità, ironia, ma anche con puntate in altri generi, come successo quest’anno per i loro ruoli nel film La Stranezza di Roberto Andò che ha fruttato loro una nomination, unica, ai prossimi David di Donatello, come ‘Miglior attore protagonista’.

“Mezzo attore io e mezzo lui” scherza Picone. “ si vede che in due facciamo un attore intero” ribadisce Ficarra.

Il film è stato un grande successo, sia di critica che di botteghino e Ficarra, racconta Fazio, l’ha portato al Presidente della Repubblica per farglielo vedere. Ma in quell’occasione si è ritrovato incredibilmente da solo, senza Picone che, spiega, era bloccato da impegni famigliari.“Ma il Presidente non me l’ha chiesto perché mancasse lui.” Tranquillizza tutti Ficarra e poi continua: “Ho visto il film con il Presidente e non si è nemmeno addormentato!”

“Sono stati 30 anni pesanti” dice Picone “Ci sono state tante volte in cui mi ha fatto fare figuracce, per esempio una volta guidavo io, mettevo benzina io, siamo arrivati al casello, lui si era appena svegliato, ha guardato il casellante e gli ha chiesto:’a che ora chiudete?!’”

Per celebrare i trent’anni di carriera non può mancare un video con una carrellata di momenti significativi degli spettacoli e dei film di Ficarra e Picone.

Ma chi ha dato il nome di Ficarra e Picone? “E’ stato uno che ha meno cervello di noi: Aldo Baglio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Noi ci chiamavamo ‘chiamata urbana urgente’, stavamo a cena a casa sua, ci ha chiesto come ci chiamavamo veramente ed è rimasto entusiasta” E quindi scherzano: “Dobbiamo tutto a lui.” A questo punto arriva in collegamento proprio lui, Aldo Baglio per un saluto agli amici e colleghi.

“Fino a quel momento lì non se li filava nessuno, ‘chiamata urbana urgente’ era veramente orribile”.

E poi un aneddoto della loro amicizia lo racconta Ficarra:

“Ho fatto una settimana di vacanza con Aldo che è riuscito a farsi male ogni giorno. Gliel’abbiamo riportato alla moglie tutto incerottato”.

Tra i successi di quest’anno del duo siciliano c’è senz’altro anche la serie Incastrati, prodotta da Netflix e quindi distribuita in 190 paesi. L’occasione per Fazio, per divertire il pubblico con uno spezzone della serie doppiata in spagnolo, davvero divertente.

Il prossimo progetto è un film che uscirà per Natale, i fan sono avvisati.