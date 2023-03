Che Tempo Che Fa, Dante Ferretti: "Il Premio Oscar 2023? Io ho votato per Spielberg”

Tre statuette portate a casa da Los Angeles, e un’infinità di altri premi: il tre volte Premio Oscar per la scenografia Dante Ferretti si racconta a Fabio Fazio nel salotto di Che tempo che fa, proprio a poche ore dalla cerimonia 2023 della consegna delle prestigiose statuette.

“Ha costruito un immaginario che appartiene a tutti noi, ha inventato dei luoghi che non esistono ma nella nostra immaginazione sono più reali di quelli esistenti”. Un’ottima sintesi, quella del conduttore, che racconta l’opera del più illustre creatore di scene cinematografico italiano.

Una carriera straordinaria, spesso a braccetto con quella della moglie,Francesca Lo Schiavo, che oggi Ferretti racconta in una biografia ricchissima di ricordi e aneddoti della sua lunga esperienza tra le stelle del grande schermo.

Un percorso professionale, arrivato all’apice con la conquista di ben tre Academy Awards il primo dei quali, quando già aveva un pò perso la speranza, per The Aviator. Racconta Ferretti:

“Dopo essere stato nominato 6 volte agli Oscar senza vincerlo non ci credevo più, quasi non ci volevo più andare fino a Los Angeles. Mi sono detto: ma chi se ne frega! Pensavo che sarebbe finita come le altre volte. Alla fine sono andato solo perché ha insistito Scorsese.” E’ arrivato così il premio dalle mani di Halle Berrie.

Ma Oscar a parte, la carriera di Dante Ferretti è fotografata da numeri da capogiro: ha realizzato le scenografie di 95 film, lavorando con i più grandi nomi del cinema contemporaneo. Dal già citato Martin Scorsese a Tim Burton, da Brian De Palma a Terry Gilliam, da Elio Petri a Ettore Scola, a Luigi Comencini a tantissimi altri, fino a Pierpaolo Pasolini con cui lavorò a nove film.

Naturalmente Fabio Fazio non può farsi sfuggire l’occasione di farsi svelare da un giurato, a chi abbia dato il suo voto per l’Oscar 2023, e Ferretti non si tira certo indietro e spiega: “Io ho votato per il film di Spielberg, The Fablemans, e ho dato a questo film voto per scenografia, costumi e altri, perché mi è piaciuto molto. Ci sono anche altri film che mi piacciono, come Elvis, ma mi dispiace ho proprio voluto dare il mio voto a Spielberg”.

E chissà se, con tanta esperienza, e l’occhio allenato ai capolavori, il maestro Ferretti avrà effettivamente puntato sul cavallo vincente.