Che Tempo che Fa, la pazza musica di Marco Mengoni ed Elodie infiamma l’ultima puntata

Arrivano e infiammano lo studio, esibendosi nel tormentone annunciato dell’estate 2023. Con la loro “Pazza Musica”, Marco Mengoni ed Elodie sono tra gli ospiti più attesi dell’ultima puntata della stagione di Che tempo Che fa.

Due delle voci più seguite della musica italiana si sono messe insieme per una canzone che, c’è da scommetterci, risuonerà in lungo e in largo per la penisola nella prossima stagione delle vacanze.

I due artisti, dopo la performance, si sono raccontati un po’ a Fabio Fazio. Entrambi stanno vivendo un momento magico delle loro carriere. Mengoni, dopo la vittoria dell’ultimo Festival di Sanremo, è stato anche uno dei grandi protagonisti dell’Eurovision, mentre Elodie ha appena conquistato il David di Donatello per la canzone Proiettili, parte della colonna sonora del film Ti mangio il cuore, in cui ha interpretato anche la protagonista, esordendo nel cinema e subito stupendo in positivo pubblico e critica.

I due artisti raccontano a Fabio Fazio di conoscersi da molto tempo e di divertirsi molto insieme. Ma li unisce anche una sensibilità per i diritti civili. Marco Mengoni all’Eurovision ha sfilato con la bandiera italiana e quella arcobaleno, mentre Elodie è stata madrina del Roma Pride lo scorso anno. Con Pazza Musica rilanciano l’idea di un inno alla libertà: “L’inclusività è un messaggio importantissimo” conferma Mengoni.

Entrambi gli artisti sono ovviamente in procinto di partire per lunghe turnè in giro per l’Italia e per l’Europa. Marco Mengoni finirà il suo tour con una lunga maratona che inizierà il pomeriggio per finire a notte inoltrata, il 15 luglio al Circo Massimo, mentre Elodie è già invitata per raccontare i concerti di autunno nella prossima casa di Che Tempo Che Fa, su Nove.

L’intervista si chiude con un enorme mazzo di fiori per Elodie e Mengoni che ci rimane un po’ male: “Aspettavo i miei fiori!” e l’appuntamento per la prossima stagione del talk show.