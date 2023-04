Che Tempo Che Fa, Luca Argentero: “Il vero lusso è poter usare il proprio tempo come si vuole”

Lo conosciamo come uno degli attori preferiti dei registi e del pubblico del cinema e della tv, ma ora i fan potranno scoprire un altro talento di Luca Argentero che ha appena pubblicato con Mondadori il suo primo romanzo: “Disdici tutti i miei impegni” di cui parla ospite di Che Tempo Che Fa domenica 23 aprile.

Quando Fabio Fazio lo accoglie in qualità di scrittore, Argentero subito si schermisce:“Io non sono uno scrittore, mi mette soggezione sentirmi chiamare così. Io sono uno che ha scritto un libro, è diverso. E’ una storia molto lontana da me ma è un compendio di esperienze raccolte in vent’anni impastate, mescolate. Facendolo ho scoperto l’enorme libertà che ha un autore, di scrivere quello che gli va.”

Che cosa ha detto tua mamma di questo libro? Chiede Fazio.

“Non conosco mio figlio!”risponde Argentero.

La domanda (e la risposta) sono legate alla trama del libro che, spiega Fabio Fazio, racconta di un imprenditore romano con una vita di eccessi che finisce improvvisamente ai domiciliari a casa dei genitori, e poiché non può avere incontri, si soddisfa in solitudine…Una trama piuttosto estrema, ma come ti è venuto in mente questo argomento? Chiede il conduttore.

“A una persona che conosco è successo di essere obbligato a passare del tempo chiuso nella cameretta di quando aveva 15 anni ed è una situazione, che un po’ abbiamo sperimentato tutti per altri versi durante la pandemia, che apre molte possibilità e ti porta inevitabilmente a pensare e a ripensare molte cose”.

Ma qual è il messaggio del tuo primo libro?

“Non c’è una morale in questo libro, è la storia di un uomo lontano da me”.

Stai pensando a farne un film?

“ Non l’ho scritto con questa idea, ma me l’hanno già chiesto. E’ in assoluto la cosa più complessa che mi sono trovato a fare, quando l’ho consegnato è stata una grande soddisfazione”

In questo libro però c’è di certo un tema che appartiene anche a Luca Argentero: il pensiero del tempo che passa. E infatti l’attore conferma che, in questo momento della sua vita, è qualcosa a cui gli capita spesso di pensare.

“E’ reale, è una considerazione di questo momento anagrafico della mia vita, i due argomenti principali qui sono la libertà e il tempo. Sono giunto alla conclusione che la vera libertà è quella di potersi consentire il lusso di gestire il proprio tempo come si vuole.”

In questo momento il tempo di Luca Argentero è sicuramente assorbito dagli impegni famigliari, visto che è da poco diventato papà bis, e infatti l’attore ammette:

“Io in questo momento uso il mio tempo per fare sicuramente quello che mi piace di più, ma mai come ora mi capita di pensare per esempio anche al valore del tempo in cui uno può dormire e non lo fa.” Gioie e difficoltà di tutte le famiglie in cui arriva un neonato, ma sicuramente le prime superano le seconde tant’è che davanti a una foto che lo ritrae con moglie e i due figli, Argentero esclama : “Che bel progetto questo! La mia vita è andata in un modo incredibile!”