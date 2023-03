Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto: la lettera a Giorgia Meloni e Elly Schlein: “meglio di mille mimose”

“Cara Giorgia, cara Elly Sorelle d’Italia, Gemelle diverse, dama rossa e dama nera, presidenti di partito uno, presidenti di partito due... donne, du du du, oltre alle gambe c’è di più." Eccome se c’è, tanto che questo è solo l’inizio della consueta letterina di Luciana Littizzetto durante la puntata del 12 marzo di Che Tempo Che Fa, dedicata alle due donne che hanno conquistato posti chiave nella politica italiana: a capo del governo Giorgia Meloni da qualche mese, e a capo dell’opposizione Elly Schlein, da qualche giorno.

Una circostanza nuova, non solo inedita per il nostro paese, ma anche per molte altre nazioni considerate più avanti sul terreno della parità di genere, come sottolinea la stessa comica torinese nella missiva indirizzata alle due leader.

“Grazie, perché a noi che pensavamo che la politica sarebbe stata sempre una guerra tra prostate, avete regalato una novità. Non la Svezia, non la Finlandia, non la Danimarca, ma noi: il paese del Bunga Bunga, il paese che aveva il diritto d’onore fino al 1981 e istituito solo nel 1996 istituito le norme che considerano lo stupro un reato contro la persona, con voi ha fatto un balzo in avanti più della Iapichino a Istanbul, e per la prima volta capo di governo e capo dell’opposizione sono donne”.

Diverse, ma con una comune responsabilità

E poi, passa a mandare un messaggio che è un appello e un auspicio, direttamente alle due politiche, diverse in tutto o quasi.

“Parlo a voi, che in comune non avete niente…Finalmente siete arrivate alla stanza dei bottoni, dalla parte giusta.

Avete sfondato il tetto di cristallo. Voi due siete un simbolo più di mille mimose: ora avete la responsabilità di lottare per i diritti di tutte le donne. Da nord, a sud, di destra, di sinistra,madri, non madri, sposate, divorziate, single, gay e etero, ma anche immigrate, profughe, perseguitate..." E poi il suggerimento sul ‘come’ perseguire questa battaglia: “Non perdete il cuore da qualche parte, rimanete ancorate alla realtà, procedete anche distanti ma nella stessa direzione, non concentratevi sul trovare i colpevoli, studiate le cause e impegnatevi nelle soluzioni e soprattutto coltivate la pietà."

Una letterina, con meno sale del solito, ma con una gran dose di speranza.