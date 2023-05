Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto: “La Meloni dal Papa, ma vorranno mandare via anche lui?”

Il consueto spazio di Luciana Littizzetto nella puntata di domenica 21 maggio di Che Tempo Che Fa è stato più sapido del solito. Il momento in cui la comica arriva in studio da Fabio Fazio e propone i suoi irriverenti commenti ai fatti della settimana, non poteva ignorare la tempesta che ha coinvolto la trasmissione con l’annuncio che, dopo 20 anni, il prossimo anno il popolare talk show non andrà in onda sulle reti Rai. Una decisione accompagnata da molte polemiche perché considerata da alcuni una scelta politica più che editoriale, visti i numeri che ancora la trasmissione della domenica sera di Rai Tre è in grado di portare in dote all’azienda, che però non ha trovato modo di trattare per rinnovare il contratto del conduttore che finirà quindi alla concorrenza.

Una polemica e un evento che non poteva certo essere ignorato da una delle protagoniste di Che Tempo Che Fa, e che è quella che ha anche maggiore spazio di azione nel suo ruolo di satira e commentatrice al vetriolo.

Così, tra un pezzo sulle sveglie più assurde e la letterina al sindaco di Venezia Brugnaro, che nei giorni scorsi ha commentato in modo molto sprezzante la protesta degli studenti contro il caro affitti, e la visita di Zelensky a Roma con un parterre di intervistatori tutti maschi, è arrivato anche il momento di commentare l’incontro della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con Papa Francesco. Ed è questa l’occasione per lanciare la frecciatina con la battuta: “La Meloni è andata dal Papa, come mai?” Si chiede sardonicamente Luciana Littizzetto e poi affonda: “Ma vorranno mandare via anche lui?” E ancora, non contenta: “Vorranno mica sostituirlo con Porro?”

Una divertente punzecchiatura sulla fine di un lungo rapporto quello tra la televisione di stato e Che Tempo Che Fa, che spunta pure nella letterina finale a Brugnaro sul caro affitti per gli studenti, quando la comica legge: “Dalla prossima settimana questo studio sarà libero. Non so se la Rai vorrà adibirlo a stanze per studenti, ma è un’idea”.