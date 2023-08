Che Tempo Che Fa, parla Nino Frassica: il suo nuovo ruolo nel programma di Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa riparte domenica 15 ottobre con una stagione particolarmente attesa per essere la prima trasmessa su canale Nove dopo vent'anni di Rai. Stessa squadra di autori e di protagonisti per il talk condotto da Fabio Fazio che, oltre a Luciana Littizzetto - protagonista insieme a lui di un curioso promo - e Filippa Lagerback, ha voluto con sé, tra gli altri, anche Nino Frassica. L'attore e comico siciliano è presenza fissa del programma dal 2017, ma nella prossima stagione targata Discovery avrà maggiore spazio rispetto a quello occupato nelle edizioni scorse.

Nino Frassica a Che Tempo Che Fa

Come annunciato alla presentazione dei palinsesti 2023/2024 di Warner Bros. Discovery, Che Tempo Che Fa avrà un nuovo spazio, "Che Tempo Che Farà", che coinvolgerà, a partire dalle ore 19.30, Nino Frassica, Fabio Fazio, il cast, gli ospiti e anche il pubblico del programma. Alle ore 20, poi, l'inizio del talk con la sua anteprima e le grandi interviste e poi la conclusione come da tradizione con "Il Tavolo", al via dalle ore 22.00 tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

E proprio a proposito del suo ruolo, a Sorrisi Frassica ha commentato così il suo ruolo: "Andrò in giro per i camerini, anticiperò quello che si vedrà in puntata… Alla mia maniera", ha spiegato l'attore che avrà uno spazio tutto suo in apertura di ogni puntata. Il suo dunque, sarà una specie di mini show nello show, della durata di mezz'ora (dalle 19:30 alle 20), rinominato, appunto, "Che Tempo Che Farà". Frassica mostrerà, quindi, il backstage a pochi minuti dalla diretta, ma terrà comunque lo spazio "Novella Bella", rassegna di notizie stravaganti ormai cult del programma.

I social di Che Tempo Che Fa

Nelle ultime ore aveva tenuto banco il caso delle pagine social di Che Tempo Che Fa che - aveva raccontato Fabio Fazio - erano state impropriamente oscurate dopo il trasloco su Nove del celebre talk. Ora la vicenda è stata risolta: tutte le pagine Instagram e X (già Twitter) sono tornate in possesso della società che produce il talk ma senza i follower raggiunti negli anni passati. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto si sono così rivolti agli spettatori per spingerli a seguirli nuovamente, ottendo un seguito che oggi conta 148mila seguaci su Instagram e 26mila su X.