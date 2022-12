Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di questa sera

Appuntamento con una nuova puntata di “Che tempo che fa”. Oggi, 11 dicembre, Fabio Fazio ospita la deputata Elly Schlein, la coppia cinematografica formata da Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, Teo Teocoli e tanti altri amici, che nel finale si ritroveranno nello spazio dedicato al “Tavolo”.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 11 dicembre 2022

Ospite della nuova puntata di "Che tempo che fa" è la deputata Elly Schlein. Ha da pochi giorni ufficializzato la sua candidatura alla Segreteria del Partito Democratico, contrapponendosi in tal modo al candidato Stefano Bonaccini. Idee, progetti e visione d'insieme della donna che potrebbe rappresentare il futuro del centro-sinistra del nostro paese.

Fabio Fazio intervista anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, protagonisti del film "Tre di troppo", in uscita il giorno di capodanno; Teo Teocoli; Massimiliano Pani.

Vediamo, inoltre, Paolo Mieli; Michele Serra; Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera; Nello Scavo, inviato di Avvenire; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Alberto Villani, Direttore del Dipartimento Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Oltre alle presenze fisse del programma, Filippa Lagebrack e Luciana Litizzetto con la sua comicità, nel finale dedicato al “Tavolo” ritroviamo tanti volti ricorrenti dello show: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Maurizio Ferrini/Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Simona Ventura. In più vediamo la regina delle sigle televisive dei cartoni animati, Cristina D’Avena; Vincenzo Salemme, presto al teatro con il suo spettacolo “Napoletano? E famme ‘na pizza”; Stefano De Martino, attualmente in tv con “Bar Stella”, su Rai2; la grande promessa dei tuffi Matteo Santoro, vincitore di 3 medaglie d’oro agli ultimi Mondiali giovanili di Montréal.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 11 dicembre 2022)

Le nuova puntata di Che tempo che fa va in onda domenica 11 dicembre su Rai 3 a partire dalle 20. Il programma è visibile anche su RaiPlay, in live streaming e on demand.