Che tempo che fa: Fiorello e gli altri ospiti di questa sera

Prima puntata del 2023 con “Che tempo che fa": in onda oggi 15 gennaio su Rai 3, Fabio Fazio accoglie nel suo studio Fiorello, il motociclista Francesco Bagnaia, Antonio Albanese e molti altri importanti personaggi (dallo spettacolo alla politica). A chiudere la serata è, come sempre, il momento del “Tavolo”. L'appuntamento è per le ore 20.00.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 15 gennaio

Terminate le vacanze natalizie, anche il programma di Rai 3 “Che tempo che fa” è pronto per un nuovo anno fatto di ospiti, interviste, musica e risate. Per l’occasione il padrone di casa Fabio Fazio ospita nel suo studio il fuoriclasse per eccellenza della nostra televisione: Rosario Fiorello. Lo showman torna domani, 16 gennaio, con il suo programma mattutino (l’inizio è fissato per le 7.15) "Viva Rai2!".

Altro ospite di rilievo è Francesco "Pecco" Bagnaia, pilota motociclistico vincitore del campionato della classe MotoGP con la Ducati. Erano ben 50 anni che non si verificava la vittoria di un italiano con una moto di casa nostra. Fazio ospita anche un amico del suo talk come Antonio Albanese, protagonista di “Grazie ragazzi”, commedia di Riccardo Milani appena uscita nelle nostre sale.

A “Che tempo che fa” si parla, come d’abitudine, anche di politica, attualità e cronaca. Ospiti il senatore Pier Ferdinando Casini; il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli; il virologo Roberto Burioni; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’inviato Rai dall’Ucraina Ilario Piagnerelli; Michele Serra.

Oltre alla presenza di Filippa Lagerback e alla comicità di Luciana Littizzetto torna puntuale anche il momento serale del “Tavolo” Qui ritroviamo tanti ospiti fissi o cari allo show: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Simona Ventura, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, il Mago Forest. E, ancora, Fabio Rovazzi e la coppia di punta del pattinaggio italiano: Niccolò Macii e Sara Conti.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 15 gennaio 2023)

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda oggi, domenica 15 dicembre, su Rai 3, a partire dalle 20. Il programma con Fabio Fazio è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in live streaming.