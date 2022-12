Che tempo che fa: Roberto Bolle e gli altri ospiti di questa sera

Per la nuova puntata di “Che tempo che fa", in onda oggi 18 dicembre su Rai 3, Fabio Fazio ospita nel suo studio il ballerino Roberto Bolle, gli attori Alessandro Borghi e Luca Marinelli, il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. A chiudere la serata, il momento del “Tavolo”.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 18 dicembre 2022

“Danza con me” inaugura ancora una volta, su Rai 1, l’anno televisivo. In attesa di vederlo dunque in scena il 1° gennaio del 2023, Roberto Bolle è questa sera ospite nello studio di “Che tempo che fa”.

Fabio Fazio parla anche di due film, entrambi in uscita nelle sale il 22 dicembre.

Il primo è "Le otto montagne", tratto dal romanzo del Premio Strega Paolo Cognetti. Presentato in anteprima allo scorso Festival di Cannes, il film, di produzione italiana, è diretto dai belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeesch e ha come protagonisti Alessandro Borghi e Luca Marinelli. I due attori ne parlano questa sera a "Che tempo che fa".

La seconda pellicola è "Il grande giorno", diretta da Massimo Venier e interpretata dal trio Aldo, Giovanni e Giacomo, al centro dell'intervista di questa sera.

Tra gli altri ospiti in studio: Enrico Brignano, in tour con lo spettacolo "Ma… diamoci del tu!"; Giampiero Mughini; Stefania Battistini, corrispondente Rai dall’Ucraina; Tito Boeri; Massimo Giannini; Ferruccio de Bortoli; Kyle Holen, Head of Development, Oncology and Therapeutics della farmaceutica Moderna.

Oltre a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, presenze fisse dello show, per il gioviale momento del "Tavolo" troviamo Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. E ancora: la Gialappa’s Band, la cantante Alexia e l’astrologo Paolo Fox con le immancabili previsioni per il 2023.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 18 dicembre 2022)

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda oggi, domenica 18 dicembre su Rai 3, a partire dalle 20. Il programma è inoltre sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in live streaming.