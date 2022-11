Che tempo che fa: Luca Argentero e gli altri ospiti di questa sera

Nuova puntata di "Che tempo che fa". Fabio Fazio ospita e intervista Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino; Claudio Bisio e Valentina Lodovini; il premio Nobel Giorgio Parisi e tanti altri. Immancabile la comicità di Luciana Littizzetto e il momento finale del “Tavolo”.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 20 novembre 2022

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino sono ospiti della puntata del 20 novembre di “Che tempo che fa”. I due sono tra i protagonisti del reality “Celebrity Hunter”, approdato da pochi giorni sulla piattaforma Prime di Amazon. Un’occasione per conoscere meglio la vita di coppia dell’amato attore di “Doc”.



Fabio Fazio ospita nel suo studio molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica italiana: Claudio Bisio e Valentina Lodovini, tra i protagonisti di “Vicini di casa”, commedia in uscita nelle sale italiane il prossimo 1° dicembre; Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021; il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia; lo scrittore Gianrico Carofiglio e sua figlia Giorgia, che ci parleranno del loro libro, recentemente scritto a quattro mani: “L’ora del caffè”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Protagonisti del mondo della stampa, tornano a discutere dei temi caldi del momento Michele Serra, Massimo Giannini e Nello Scavo.

Spazio per la comicità di Luciana Littizzetto e per “il Tavolo”, che chiude la puntata e accoglie Nino Frassica, Gigi Marzullo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, la signora Coriandoli, Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.

Presenti, inoltre: Stefano De Martino, dal 29 novembre su Rai2 con le nuove puntate di “Bar Stella”; Max Pezzali; Serena Autieri; Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 20 novembre 2022)

Le nuova puntata di Che tempo che fa va in onda domenica 20 novembre su Rai 3 a partire dalle 20. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.