Che tempo che fa: Carlo Verdone e gli altri ospiti di questa sera

Per la seconda puntata stagionale del 2023, Fabio Fazio accoglie nello studio di “Che tempo che fa" Carlo Verdone, Fabio Volo, Vittoria Puccini, Guido Crosetto e La Rappresentante di Lista. Appuntamento per questa sera, a partire dalle 20.00, come sempre su Rai 3.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 22 gennaio

Carlo Verdone è ospite del nuovo appuntamento con il talk di Rai 3. Regista e attore romano da oltre 40 anni sulla cresta dell'onda, è protagonista della serata in occasione di alcuni anniversari di film da lui diretti e interpretati: i 40 anni di “Acqua e Sapone” (1983), i 35 di “Compagni di scuola” (1988) e i 25 anni di “Gallo Cedrone” (1998).

Fabio Fazio ospita inoltre Fabio Volo e Vittoria Pucini, attori protagonisti del film “Una gran voglia di vivere”: tratto da un libro dello stesso Volo, è diretto da Michela Andreozzi e disponibile dal 5 febbraio su Amazon Prime Video. Per lo spazio dedicato alla letteratura interviene invece Niccolò Ammaniti, che presenta il suo nuovo romanzodal titolo "La vita intima", uscito il 17 gennaio nelle librerie.

Gli altri ospiti della serata sono: Roberto Saviano; il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; la giornalista del TGR Sicilia Raffaella Cosentino.

Ad introdurre gli ospiti è Filippa Lagerbåck e torna, come ogni settimana, la comicità di Luciana Littizzetto. Immancabile la parte finale del talk, ribattezzata "il Tavolo", che vede tanti ospiti fissi o ricorrenti del programma: qui ritroviamo Nino Frassica, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini come signora Coriandoli, Mara Maionchi, Simona Ventura. E, ancora, Cristiano Malgioglio, attualmente impegnato come giudice di "Tali e quali", La Rappresentante di Lista, autori del brano dei Cugini di Campagna "Lettera 22", presentato al prossimo Festival di Sanremo, e Linda Cerruti, nuotatrice artistica italiana, vincitrice di 6 argenti e 2 bronzi agli ultimi Europei di nuoto di Roma.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 22 gennaio 2023)

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda oggi, domenica 22 dicembre, su Rai 3, a partire dalle 20. Il programma con Fabio Fazio è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in live streaming.