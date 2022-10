Che tempo che fa: Liliana Segre e gli altri ospiti di stasera

Oggi, 23 ottobre, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di "Che tempo che fa", che quest?anno festeggia il suo ventennale. Fabio Fazio ospita la senatrice a vita Liliana Segre, ma riserva ampio spazio anche al cinema italiano: intervengono Toni Servillo e Ficarra e Picone (per il film ?La stranezza), Riccardo Scamarcio e Louis Garrel (per "L?ombra di Caravaggio?).

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 23 ottobre

Per il nuovo appuntamento settimanale di "Che tempo che fa", Fabio Fazio ospita nel suo studio Liliana Segre. Nominata nel gennaio 2018 senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Segre (classe 1930) è una superstite dell?Olocausto, straordinaria testimone attiva della Shoah italiana.

Molto spazio è inoltre dedicato al cinema italiano. Si parla, in particolar modo, di due pellicole presentate alla Festa del Cinema di Roma. La prima è ?La stranezza?, film diretto da Roberto Andò. In uscita nelle sale il 27 ottobre, è interpretato da un inedito cast composto, tra gli altri, da Toni Servillo (nei panni di Luigi Pirandello) e Ficarra e Picone. I tre sono ospiti del talk di Rai 3.

Altra pellicola al centro dell?attenzione è ?L?ombra di Caravaggio?, diretto da Michele Placido e nei cinema dal 3 novembre. A parlarne i due attori protagonisti: Riccardo Scamarcio (che interpreta il geniale pittore) e Louis Garrel.

Tra gli altri ospiti di questa puntata troviamo Don Davide Banzato e Chiara Amirante, Presidente e fondatrice dell?associazione ?Nuovi Orizzonti? e adesso in libreria con ?La forza dello spirito. La chiave per una gioia piena?; il virologo Roberto Burioni; i giornalisti Michele Serra, Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini, Nello Scavo.

Oltre al consueto intervento comico di Luciana Littizzetto, presente l?immancabile Filippa Lagerbåck e il tavolo di ospiti che, nell'ultima parte del programma, vede Gigi Marzullo, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli. Chiudono il cast di ospiti: il Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo Ferdinando De Giorgi, trionfatore degli ultimi mondiali di volley; la cantante Mara Sattei; Simona Ventura, co-conduttrice, con Paola Perego, del programma ?Citofonare Rai 2?.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 23 ottobre 2022)

Le terza puntata stagionale di Che tempo che fa va in onda domenica 23 ottobre su Rai 3 a partire dalle 20. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.