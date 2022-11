Che tempo che fa: Bono Vox e gli altri ospiti di questa sera

Bono degli U2 è l’ospite internazionale della nuova puntata di “Che tempo che fa”. Fabio Fazio intervista inoltre Roberto Mancini e Gianluca Vialli, Francesco Guccini, Diego Abatantuono e il Mago Forest e Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 27 novembre 2022

È Bono Vox degli U2 l’ospite di punta della nuova puntata di “Che tempo che fa”, in onda domenica 27 novembre su Rai 3. Non è la prima volta che vediamo l’artista nello studio di Fabio Fazio; per l’occasione presenta “Surrender – 40 canzoni, una storia”, la sua prima autobiografia. Le pagine del libro ripercorrono la sua storia attraverso 40 capitoli, ognuno dei quali ha come titolo una canzone della band irlandese.

Altro atteso appuntamento è quello con Roberto Mancini e Vialli, rispettivamente CT della nazionale di calcio italiana e capo delegazione della FIGC. L’occasione è l’uscita nelle sale del documentario “La bella stagione”, che rievoca i fasti della stagione calcistica 1990-1991, ovvero quella del primo (e ad oggi unico) scudetto della Samp, guidata proprio dalla coppia d’attacco Mancini-Vialli.

Tra gli altri ospiti della serata, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola; Francesco Guccini, che presenta il suo nuovo album, dal titolo “Canzoni da intorno”; Diego Abatantuono e il Mago Forest, tra i protagonisti (con Nino Frassica) del film “Improvvisamente Natale”; il virologo Roberto Burioni; l’economista Tito Boeri; Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa. Tra le presenze fisse del programma, ritroviamo Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Francesco Paolantoni e Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli. Nell'ultima parte dello show, "Il Tavolo". troviamo anche Mara Maionchi, Simona Ventura, Francesca Fialdini, Francesca Michielin e Vito Dell’Aquila, campione del mondo di taekwondo, già medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella stessa disciplina.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 27 novembre 2022)

Le nuova puntata di Che tempo che fa va in onda domenica 27 novembre su Rai 3 a partire dalle 20. Il programma è visibile, sia in live streaming che on demand, sulla piattaforma RaiPlay.