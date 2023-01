Che tempo che fa: Sabrina Ferilli, Carlo Cracco e gli altri ospiti di questa sera

Dopo aver affiancato su Rai 1 Liliana Segre in "Binario 21" (in occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio), Fabio Fazio torna su Rai 3 con una nuova puntata del suo “Che tempo che fa". In questo nuovo appuntamento, in onda a partire dalle 20.00 ospita, tra gli altri, Sabrina Ferilli, Carlo Cracco, Elio e Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 29 gennaio

Il 17 febbraio parte su Prime Video la seconda edizione di “Dinner Club”, programma che va alla ricerca dell'arte culinaria italiana attraverso un viaggio in varie regioni. Fabio Fazio ospita oggi i protagonisti di questo format: chef Carlo Cracco, l’attrice Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, già presenza fissa di “Che tempo che fa”. Nel corso della nuova stagione del format culinario si vedranno inoltre Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti.

Altro ospite di “Che tempo che fa” è Elio, leader del gruppo Elio e le storie tese, che presenta per l’occasione il suo tour nei teatri con lo spettacolo 'Ci vuole orecchio – Elio canta e recita Jannacci', dove omaggia uno dei suoi grandi maestri.

Gli altri ospiti di Fabio Fazio sono Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania; Michelangelo Pistoletto, maestro della corrente dell'arte povera: classe 1933, ha da poco pubblicato il suo nuovo manifesto “La formula della creazione”; l’economista Tito Boeri; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; Marianna Aprile e Michele Serra. Tornano inoltre il virologo Roberto Burioni e il biologo molecolare Giorgio Scita.

Oltre a Filippa Lagerbåck e Luciana Littizzetto ritroveremo, nella parte finale dello show, ribattezzata “Il Tavolo”, tanti ospiti fissi o amici del programma: Nino Frassica, Simona Ventura, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Mara Maionchi. Partecipano alla compagnia Elio, il maestro Peppe Vessicchio, Gabriele Cirilli, Ubaldo Pantani e Elena Micheli, campionessa del mondo in carica di pentathlon moderno.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 29 gennaio 2023)

Il nuovo appuntamento con Che tempo che fa è fissato per oggi, domenica 29 gennaio, su Rai 3, a partire dalle 20. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in live streaming.