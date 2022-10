Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di questa sera

Oggi, 30 ottobre, Fabio Fazio ospita a “Che tempo che fa” la leggenda del basket Magic Johnson; Maurizio Costanzo; il deputato Aboubakar Soumahoro; Giovanni Floris e molte altre importanti personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Ritroveremo inoltre la comicità di Luciana Littizzetto e il ricco tavolo popolato da tanti amici dello show.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 30 ottobre

Ospite d’onore della quarta puntata stagionale di “Che tempo che fa” è Magic Johnson, uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi. L’intervista di Fabio Fazio affronta la sua inestimabile carriera, ma a anche il suo impegno sociale. I numeri di Johnson sono da capogiro: una medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1992 con la nazionale statunitense di basket; cinque titoli NBA con i Los Angeles Lakers; eletto tre volte miglior giocatore NBA e miglior giocatore delle finali NBA. E si potrebbe andare avanti. Quando nel 1991 ha contratto l’Hiv, il campione ha aperto la “Magic Johnson Foundation”, associazione benefica per raccogliere fondi utili per trovare le cure adeguate alla malattia, nonché per sensibilizzare sulla prevenzione e la cura della stessa.

Altro ospite importante della serata è Maurizio Costanzo, che sta trascorrendo un anno importante, quello della 40° stagione del suo “Maurizio Costanzo Show” e della pubblicazione di un nuovo libro, dal titolo “Smemorabilia – Catalogo sentimentale degli oggetti perduti”.

Nello studio di Fabio Fazio anche il neodeputato Aboubakar Soumahoro; il climatologo Luca Mercalli; il virologo Luca Burioni; l’economista Tito Boeri; Marco Damilano, protagonista su Rai 3 del quotidiano “Il cavallo e la torre”; Giovanni Floris, autore di un nuovo libro dal titolo “Il gioco”; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Oltre a Luciana Littizzetto e a Filippa Lagerbåck, rivediamo i tanti ospiti fissi nello spazio dedicato al “Tavolo”: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli. In più, Simona Ventura, Raoul Cremona, Francesco Paolantoni, Cristiano Malgioglio e Mattia Furlani, medaglia d’oro nel salto in alto e nel salto in lungo agli ultimi europei under di atletica leggera under 18.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 30 ottobre 2022)

Le quarta puntata stagionale di Che tempo che fa va in onda domenica 30 ottobre su Rai 3 dalle 20. Il programma è inoltre visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.