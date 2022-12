Che tempo che fa: Alberto Angela e gli altri ospiti di questa sera

Fabio Fazio ospita nella nuova puntata di Che tempo che fa - in onda questa sera, 4 dicembre, su Rai 3 - autorevoli voci della politica, dello spettacolo e del giornalismo. Tra le interviste della serata troviamo quelle ad Antonio Tajani, la Gialappa’s Band e Alberto Angela. Immancabili Luciana Littizzetto e il momento finale del “Tavolo”.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 4 dicembre 2022

Il nuovo libro “Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore” chiude la trilogia di Alberto Angela dedicata all’Imperatore. L’amato divulgatore scientifico parla di questo e di altro nella nuova puntata di “Che tempo che fa”, in onda oggi, 4 dicembre, su Rai 3. Non mancherà l’occasione di ricordare il grande Alberto Angela, papà di Alberto.

Altro ospite di Fabio Fazio è Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Attesa l’intervista a Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, ovvero la Gialappa’s Band. Gli artefici del programma cult “Mai dire Gol” hanno pubblicato il libro “Mai dire Noi. Tutto quello che NON avreste voluto sapere”: un modo per festeggiare al meglio i loro 35 anni di carriera.

Vediamo, nel corso della serata, il virologo Roberto Burioni, lo scrittore Paolo Giordano, il giornalista e conduttore Giovanni Floris, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, il giornalista Michele Serra, l'inviato Rai in Ucraina Giammarco Sicuro, la vicedirettrice del Corriere della sera Fiorenza Sarzanini.

Oltre a Filippa Lagebrack e alla comicità di Luciana Litizzetto, nel momento finale del Tavolo ritroviamo tanti amici dello show: Nino Frassica, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Simona Ventura. In più, intervengono l’ex calciatore Ciro Ferrara e l’attore e comico Teo Teocoli, che per l’occasione ritrova i suoi amici della Gialappa’s Band.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 4 dicembre 2022)

Le nuova puntata di Che tempo che fa va in onda domenica 4 dicembre su Rai 3, a partire dalle 20. Il programma inoltre è visibile in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.