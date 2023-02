Che tempo che fa: Amadeus, Gianni Morandi e gli altri ospiti di questa sera

Imminenti protagonisti del 73esimo Festival di Sanremo, Amadeus e Gianni Morandi sono gli ospiti principali della nuova puntata di “Che tempo che fa", in onda oggi, 5 febbraio 2023 dalle 20 su Rai 3. Fabio Fazio intervista anche Alessia Marcuzzi e il regista Mario Martone.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 5 febbraio

A poche ore dall'inizio dalla 73esima edizione del Festival di Sanremo, Fabio Fazio ospita nel suo "Che tempo che fa" il conduttore e direttore artistico della manifestazione canora: Amadeus. Un'occasione eccezionale per sondare il clima sanremese, per ascoltare curiosità e sorprese da parte di colui che ha contribuito a rilanciare Sanremo, abbracciando così anche le nuove generazioni di telespettatori. Ma non è tutto perché Fazio ospita anche Gianni Morandi, mito della musica italiana e quest'anno co-conduttore del Festival.

In pieno successo per il suo "Boomerissima", Alessia Marcuzzi veste questa sera gli abiti di ospite, raccontando le impressioni ricevute da questa esperienza in Rai, giunta dopo una carriera trascorsa sulle reti Mediaset. Il 14 febbraio andrà in onda su Rai 2 una puntata speciale di "Boomerissima".

Fabio Fazio intervista inoltre Mario Martone, regista di film come "L'amore molesto", "Il giovane favoloso" e "Nostalgia". Il 19 febbraio uscirà il suo documentario "Laggiù qualcuno mi ama", dedicato alla vita e alla carriera di Massimo Troisi, che proprio in tale giorno avrebbe compiuto 70 anni.



Gli altri ospiti della puntata sono: Roberto Saviano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione Umberto Veronesi e Professore Ordinario di Chirurgia Generale all’Università degli Studi di Milano; Marco Damilano; Paolo Mieli; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo.

Presenze fisse del programma di Rai 3 sono Filippa Lagerbåck, che introduce i vari ospiti, e Luciana Littizzetto, con la sua comicità. Nella parte finale dello show, "Il Tavolo", ritroviamo tanti volti noti di "Che tempo che fa": Nino Frassica, Simona Ventura, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Mara Maionchi. A loro si aggiungono il maestro Peppe Vessicchio, Ciro Priello e Fabio Balsamo, già membri dei The Jackal, il nuotatore Nicolò Martinenghi, campione del mondo e d’Europa dei 100 metri rana in vasca lunga.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 5 febbraio 2023)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 5 febbraio, su Rai 3, a partire dalle 20. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in live streaming.