Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di questa sera

Oggi, 6 novembre, Fabio Fazio ospita a “Che tempo che fa” una grande signora della musica italiana: Ornella Vanoni. Tra gli altri interventi della serata troviamo quelli di Roberto Saviano, Pif, Alberto Mantovani, Aka7even, Serena Dandini e tanti altri.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 6 novembre 2022

L’ospite centrale del nuovo appuntamento con “Che tempo che fa” è Ornella Vanoni. Fabio Fazio accoglie in studio la grande artista 88enne che ripercorre le tappe più importanti della sua carriera e presenta il suo prossimo tour dal titolo “Le Donne e la Musica”, che la vedrà girare l’Italia accompagnata da una band composta esclusivamente da donne.

Tra gli altri ospiti della serata troviamo: Pif, che presenta il suo nuovo libro, dal titolo "La disperata ricerca d’amore di un povero idiota"; Roberto Saviano, che ci parla del suo nuovo romanzo, "Cuore puro"; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Massimo Giannini, direttore de La Stampa; Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio; Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera; Marco Damilano, attualmente impegnato su Rai 3 con "Il cavallo e la torre".

Oltre ad avvalersi della presenza di Filippa Lagerback e della verve comica di Luciana Littizzetto, “Che tempo che fa” chiude tutte le settimane con l’appuntamento del “Tavolo”. Qui ritroviamo Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Questa settimana sono inoltre presenti Serena Dandini, che presenta il suo nuovo libro "Cronache dal Paradiso"; Aka7even; Gabriele Cirilli; Francesco Paolantoni; Simona Ventura; Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, coppia campione del mondo del nuoto artistico italiano.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 6 novembre 2022)

Le nuova puntata stagionale di "Che tempo che fa" va in onda domenica 6 novembre su Rai dalle 20. Il programma è inoltre visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.