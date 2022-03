Che tempo che fa: Fazio ospita Marina Ovsyannikova, giornalista russa che ha sfidato la censura

Domenica 27 marzo, a partire dalle 20.30 su Rai3, un nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Anche questa sera uno spazio sarà dedicato all'approfondimento della guerra in Ucraina, con tutti gli aggiornamenti grazie ai preziosi contributi di giornalisti e inviati. Si parlerà anche di Covid con altri ospiti e nella seconda parte della puntata Il Tavolo.

Gli ospiti

Sul profilo social del programma è stata annunciata come ospite, questa sera, Marina Ovsyannikova, la giornalita russa che ha sfidato la censura della tv di stato mostrando un cartello contro la guerra. Per quel gesto rischia fino a 15 anni di carcere. Tra gli ospiti in studio il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

Questa sera a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre #MarinaOvsyannikova. pic.twitter.com/paqHoUEhej March 27, 2022

Il Tavolo

A chiudere la serata, nella seconda parte della puntata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Orietta Berti, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e altri ospiti.